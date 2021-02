El regreso a esta bodeguilla imaginaria de ‘Paco el patriota’ impone un cambio de tercio en los contenidos de la improvisada tertulia política, que ha sido trasladada a la terraza del establecimiento para evitar las trampas que tiende sobre la marcha la pandemia. Él es consciente de que ‘El tabernero’ deseaba desde hace unos cuantos días verlo asomar por la puerta. Y hasta se imagina el recibimiento que le hará su fiel y antagónico amigo, quien combinará su tenaz ironía y el cariño como de costumbre: «Hombre, Paco, andabas muy perdido, no sabes cuánto me alegro de verte por aquí; ya era hora de que dejásemos de hablar del PSOE y le dediquemos un buen ratito a tu querido PP, que no veas el incendio que tiene montado de nuevo Luis Bárcenas».

El anfitrión ha roto el hielo y le ha puesto en bandeja el contraataque a otro de los interlocutores clásicos de La Bodeguilla. ‘El pensador’ también lo estaba esperando para consolarse a costa de los problemas del centro-derecha de los malos ratos que le ha dado en las últimas fechas su innegociable ‘susanismo’: «Paco, estarás de acuerdo en que solo hay que escuchar a gente como Pablo Casado o Juanma Moreno para darnos cuenta de que no somos tontos, no están siendo inteligentes y todo suena a excusatio non petita; los actuales dirigentes de tu partido insisten en que el caso Barcenas no va con ellos, aunque saben que les acecha como un peligroso bumerán y que en cualquier momento se puede volver contra ellos mismos».

Mientras tanto, ‘Paco el patriota’ no abre su boca y se limita a escuchar, soporta estoico una y otra perorata e incluso prefiere que hable otra vez ‘El tabernero’, quien se ofrece enseguida a hacerlo y completa la reflexión que había iniciado anteriormente ‘El pensador’: «Exacto, el PP se ha encomendado al maquillaje porque no le queda otra, travisten la realidad y repiten mil veces la misma versión, Casado y Moreno se empeñan en hacerse los nuevos, no voy a decir en hacerse los suecos después de lo que pasó el otro día en Marbella; y para colmo, horas después de que empezase el juicio y con el tema de la caja B de calle Génova abriendo telediarios y portadas de periódicos, van Juan Marín y Elías Bendodo y comienzan la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno anunciando una ley de la Junta de Andalucía contra la corrupción política».

Dicho esto por parte del anfitrión del local, ‘El pensador’ sigue haciendo sangre con una euforia que hace mucho tiempo no alcanzaba: «Ahí le has dado, tabernero, parecía una broma macabra, un alarde de fuerza moral que echaba tierra gratuita sobre lo que realmente le preocupa al PP ahora mismo; han anunciado la Ley Anticorrupción en un momento equivocado, aunque ellos piensen lo contrario, solo hay que ver a Juanma Moreno carraspeando un día antes, cuando el lunes pasado le preguntaron en el nuevo Hospital de Estepona por el juicio y repitió una y otra vez que ya habían pasado diez años de todo aquello que tiene al PP bajo el foco».

De repente, se ha impuesto un breve silencio y ‘Paco el patriota’ rumia los argumentos con los que intenta defenderse: «Hablando de coincidencias, no me negareis que el Gobierno ha forzado para que el juicio se produzca de forma paralela a la campaña catalana». Solo dice eso y los demás cambian de tema.