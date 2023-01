Comienza este 2023 con Isabel Preysler sin pareja, Shakira en Miami. Por si esto no fuera suficientemente grave… llegamos a este año electoral, sin jacobeo que celebrar (menos mal que nos queda el año jubilar en Liébana) con el sabor a ese ‘anno horribilis’ en el Consell de Formentera, porque los asuntos de enjundia (léase Estany des Peix y chiringuitos) siguen en el limbo que en su día creó Mariano José de Larra con aquel ‘vuelva usted mañana’ (retrato de una Administración que quizás perdura en los siglos). Mi admirado Carmelo Convalia intentó situarnos, en su artículo que simulaba la cuenta atrás de un cohete en la plataforma de lanzamiento, en los secretos mejor guardados de un futuro que se acaba el 28 de mayo. Pero dejó entrever con imaginación y una buena dosis de experiencia en la materia que en algunos partidos las cosas están verdes a la hora de escoger la cabeza de cartel (Ana Juan ya está en la siguiente fase, la de determinar look y foto). Candidato o candidata, no sea que nos ocurra como a Jaume Junyent, que por un ‘dependientas’ le cayeron 7.500 € de multa. Por cierto, si un día van a Barcelona (sin ánimo de lucro) se pasan por el Pinotxo de la Boquería y degustan un buen plato de ‘callos de bacalao con cigrons’y de postre un xuixo de Jaume con un cortado hecho por Joanet (si a sus 80 y muchos sigue por allí). No lo olvidarán.

Volvamos a lo menos serio (la política). 2023 será sin duda un año convulso con dos elecciones que pueden ser decisivas para la madurez democrática de este país tras una lucha intestinal por controlar el poder judicial que deberá tomar decisiones claves en lo político y lo económico. Dos modelos, dos Españas (norte y sur) dos formas de entender los encajes, difíciles, de una sociedad multicultural y multiidentitaria que en ocasiones radicaliza sus posturas. Ni el mejor pitoniso pito (brujo de las quinielas en tiempos donde el fútbol era válvula de escape) ni los expertos o los agoreros (los más avispados) pueden lanzar pronósticos aquí y allí sobre qué pasará en mayo y sus consecuencias para diciembre. Porque hay tantas cuitas por resolver que el hoy puede ser lo contrario del mañana. Cualquier cosa tiene sus dos vertientes… para la izquierda «justicia social», para la derecha «clientelismo bolivariano» y aquí nos tienen pendientes de la inflación, del precio de los alimentos básicos y con la cesta de la compra vacía o a medio llenar, depende.