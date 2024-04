Cartas de los lectores

EL INTELECTUAL ORGÁNICO DEL CHAVISMO

Palabras de Juan Ramón Rallo que suscribo: «Juan Carlos Monedero viajó hace unos días a Venezuela y fue recibido por Nicolás Maduro con loas: A su vez, Monedero, le devolvió los halagos al tirano: ‘Venezuela está en el lugar correcto, con dificultades, pero correcto». Resulta que en Venezuela la pobreza está disparada, el hambre campa a sus anchas, la economía se ha hundido por entero, ha sufrido la mayor emigración de toda la historia de Hispanoamérica, la moneda ha sido destruida, el país es un absoluto desastre... Y sigue diciendo Monedero: «EEUU ha cargado sobre las espaldas de Nicolás Maduro el castigo que quería infligir sobre el pueblo venezolano». Como si el déspota estuviese recibiendo sobre su costado todos los latigazos que EEUU dedica al pueblo venezolano. Para Monedero, el opresor es el mártir. Pienso que, a juzgar por el diámetro de su abdomen, yo diría que el dictador no pasa hambre. Y sigue la perorata de Monedero: «Vengo de un continente con miedo, con guerra, asustado, donde está emergiendo la extrema derecha». Lo que quiere decir Monedero es que él viene de un continente con miedo a un país que es una maravilla. Donde gobiernan los demócratas de toda la vida. Monedero quiso decir a los venezolanos que no se les ocurra copiar el modelo europeo. Que es mejor la tiranía de Maduro. Es evidente que, para el intelectual orgánico del chavismo, Juan Carlos Monedero, se le abren las carnes cuando ve a un pobre. Pero no por verlo pasar hambre, sino porque cuantos más pobres hay en un país, más se asegura la izquierda el poder.