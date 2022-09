Tras dos años sin procesiones por la pandemia de coronavirus, la actividad cofrade ha regresado con reverdecido entusiasmo y las cofradías han vuelto a tomar el espacio público con toda la normalidad. Tras la primera Semana Santa postpandémica y las hermandades de Gloria recorriendo sus feligresías que siempre han hecho, el otoño se presenta cargado de salidas para para conmemorar aniversarios, lo que convertirán la segunda mitad de 2022 en un otoño extraordinario. Servirá para compensar, de alguna manera, las dos últimas primaveras de vacío. La Magna de Antequera de este sábado ha abierto este telón que no sólo tendrá representaciones en la capital, sino también en la ciudad de Vélez Málaga, donde el 15 de octubre 18 cofradías participarán en la conmemoración procesionista del 75 aniversario de su agrupación.

Si los actos externos organizados por la Agrupación de Cofradías de Málaga con motivo de su centenario capitalizaron el cronograma cofrade del último trimestre de 2021, este año serán cuatro las cofradías que, de forma particular, han optado por organizar salidas procesionales para conmemorar sus aniversario.

La primera en volver a pisar las calles tras el decreto episcopal que lo impedía fue la Virgen de la Victoria, que aunque tuvo que suspender su procesión triunfal del 8 de septiembre con motivo de su festividad, sí que pudo regresar a su Santuario en traslado en la madrugada del pasado 11 de septiembre de 2021. Histórico. La primera procesión en Málaga desde el inicio de la crisis sanitaria, sin cortejo, sin cirios, sin enseres, un rosario de la aurora y en sencillas andas... pero con la Patrona. Fue todo un símbolo. La Victoria cofrade ante la pandemia.

A los pocos días, en la madrugada del 19 de septiembre, Málaga pudo vivir un emocionado reencuentro con trece de sus principales devociones, que volvieron a salir en procesión después de dos años y medio largos por la Covid-19. Estas imágenes fueron trasladadas desde sus sedes canónicas hasta la Catedral, donde recibieron culto extraordinario en la exposición 'El Verbo Encarnado', organizada por la Agrupación de Cofradías con motivo de su primer centenario fundacional.

A partir de ahí, prácticamente no se ha parado y las procesiones se han venido sucediendo prácticamente sin solución de continuidad. A las que se recogen por estatutos se han sumado las extraordinarias que comenzaron el pasado 9 de julio con la Virgen de los Dolores del Puente desde Santo Domingo por su 275 aniversario.

La coincidencia de tantos aniversarios no es casualidad. En estos años se vienen cumpliendo, por una parte, los 75 años de la renovación de la Semana Santa de Málaga tras los trágicos sucesos de mayo de 1931, con el asalto a los templos y la destrucción del patrimonio cofrade, y de la Guerra Civil, cuando se repitieron muchos de estos episodios. Los años 40 del siglo pasado fueron claves en la recuperación de las cofradías, que lo habían perdido prácticamente todo, incluidas las imágenes titulares, que fueron repuestas por nuevas obras realizadas en un contexto histórico y económico de muchas estrecheces.

Por este motivo, en la década de los años 70, se produce una profunda revolución estética promovida por Juan Casielles del Nido, que propició la sustitución de muchas de aquellas imágenes. De esto, precisamente ahora, se conmemora el 50 aniversario. Llegaron nuevos titulares como las Penas (1963), la Trinidad (1968), Traspaso y Soledad de Viñeros y la Virgen de la O (1970), o el Cristo de la Agonía (1972). Álvarez Duarte hizo para la Cena las nuevas imágenes tras el incendio de la capilla de la estación del 28 de diciembre de 1969 y es, junto a Buiza, el principal artífice imaginero de aquellos años, junto al taller de Villarreal, en la orfebrería. El tránsito artístico fue espectacular.

En los próximos años, del mismo modo, comenzarán a celebrarse los 50 aniversarios de la fundación o reorganización de las cofradías consideradas 'nuevas', aunque no lo son en todos los casos. Y, con toda probabilidad, tendrá lugar una nueva oleada de extraordinarias.

¿Qué imágenes saldrán de forma extraordinaria este trimestre?

La primera en salir será la Virgen del Gran Poder, de la Misericordia. Que irá a la Catedral el próximo 24 de septiembre con motivo del centenario de la fundación de la actual cofradía, fruto de la fusión de tres antiguas corporaciones: la hermandad de la Misericordia, la del Cristo de Ánimas y la de la Virgen de los Dolores (advocación primigenia de la dolorosa). En principio estaba prevista para el 17 de septiembre, la misma fecha, por cierto, elegida por Cádiz para celebrar el 300 aniversario de la primera piedra de su Catedral y que pondrá en la calle 17 pasos este próximo sábado.

La Misericordia ha encontrado en Estudiantes un aliado decisivo para poder hacer efectivos sus planes de llevar a la Virgen del Gran Poder al Primer Templo y que la imagen pueda regresar al Carmen en su trono de Semana Santa, bajo palio: la procesión saldrá desde la casa hermandad de la cofradía del Lunes Santo, situada en la calle Alcazabilla. Será el broche de oro a un completo programa de actos que ha venido desarrollando la hermandad durante los últimos meses, pero también a una intensa jornada que comenzará por la mañana, temprano, con el traslado de la Catedral en rosario de la aurora.

La siguiente cofradía en salir en procesión será la hermandad de la Virgen Mediadora de la Salvación, de la parroquia de la Encarnación, en Las Delicias, con motivo del 25 aniversario de la bendición de su sagrada imagen titular, que irá bajo palio este próximo 1 de octubre por las calles de su feligresía de la Encarnación, la última vez, además, que saldrá del templo, dado que el Obispado lo ha suprimido como parroquia y a partir del 12 de octubre los titulares de la corporación recibirán culto en San Patricio. En esta procesión, la Virgen irá acompañada por la banda de música de la Paz.

Carta del Hermano Mayor a los hermanos por el cierre de nuestra parroquia y traslado a la de San Patricio:

El Cristo de la Agonía conmemora también, en este año 2022, el cincuentenario de su bendición. La imagen de Francisco Buiza, una de las más sobresalientes salidas del taller de la calle Viriato del célebre escultor carmonense, uno de los más prolíficos y destacados del siglo XX, llegó a la ciudad en 1972 y fue bendecido en la iglesia de San Julián. Para celebrar este importante aniversario, la hermandad de las Penas ha presentado un completo programa de cultos y actos, que incluye la salida extraordinaria de la imagen por las calles de la feligresía también el 1 de octubre.

Del mismo modo, Pollinica celebrará una procesión con motivo del 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Amparo. Será el próximo 29 de octubre, aunque la cofradía, en realidad, no ha dejado de celebrar actividades a lo largo de todo el año. No hay mes, casi ni siquiera semana, en que no haya llevado a cabo una actividad en honor de la imagen, que recibió las aguas santas el 12 de febrero de 1947. Y lo que le queda...

Magna de Vélez

Vélez-Málaga celebra este 2022 los 75 años de su Agrupación de Cofradías y este 15 de octubre orgniza una procesión Magna con 18 imágenes titulares, que recorrerán en sus tronos de Semana Santa las calles del municipio en el principal acto de culto externo programado para conmemorar este aniversario, que incluye también conciertos, exposiciones, celebraciones litúrgicas o un congreso.

Con el lema 'Cristo, Camino del Amor', además de este destacado aniversario, la Agrupación quiere tener un especial recuerdo a los más de 500 años que las asociaciones de fieles y devotos llevan formando parte de la vida y la religiosidad popular de Vélez.

Pollinica, Oración en el Huerto, la Sentencia, la Virgen del Amor, Estudiantes, Jesús de la Humildad, el Rico, el Gran Poder, Santa María Magdalena, el Cristo del Mar, el de los Vigías, la Virgen de los Dolores, la de la Soledad, el Descendimiento, las Angustias, el Santo Sepulcro, el Resucitado o la Esperanza participarán en esta extraordinaria, con la que la Agrupación no quiere dejar pasar la oportunidad de hacerse presente en la calle durante esta celebración.

Bendición de Humildad y Paciencia

La hermandad de Humildad y Paciencia afronta también un otoño muy especial con la bendición de su sagrado titular, obra del imaginero malagueño José María Ruiz Montes. La imagen ya está por fin terminada y recibe culto desde el 12 de junio, cuando fue recogido del taller, en la clausura del convento de San José de las Carmelitas Descalzas. El 15 de octubre celebrará una solemne función religiosa en San Vicente de Paul, la sede canónica, presidida por el obispo Jesús Catalá, y durante la ceremonia litúrgica será bendecida la imagen.