La lluvia ha hecho finalmente aparición en la peor hora de este Martes Santo. Las hermandades del Martes Santo habían retratado todas sus salidas para intentar evitar la lluvia, en una decisión consensuada muy prudente. Sin embargo, una lluvia pasadas las 17.30 horas ha frustrado este arranque del Martes Santo. Nueva Esperanza ha tenido que volver, el Rocío ha suspendido su salida y las Penas está a la espera de tomas una decisión.

La cofradía de Nueva Esperanza inició su salida procesional con ese retraso pactado y con un recorrido largo por delante. El riesgo era grande, pero había que intentarlo. Sin embargo, la voluntad no era lo único que contaba. La lluvia hizo su aparición, primero con unas gotas, pero fue arreciando cada vez más hasta que se hizo evidente que no había otra opción que volver a la casa hermandad.

Mientras, el salón de tronos de la cofradía del Rocío permanecía en silencio mientras se escuchaba hablar al hermano mayor. Alrededor de mil hermanos que iban a participar en el cortejo escuchaban atentamente lo que no querían, se suspendía la salida. La previsión de lluvia a partir de las siete aconsejaba no salir. "Hemos pasado una pandemia y ahora una lluvia no va a poder con nosotros", aseguraba Javier Martín, quien animaba a los hermanos de la cofradía a prepararse para el año próximo. Además, queda Pentecostés.

El salón de tronos del Rocío se intentó organizar entre la decepción y el desconcierto. Los más pequeños lo encajaron peor. Los más mayores no podían ocultar su decepción: "Después de dos años, esto. Pero el año que viene será", comentaba uno de los capataces del trono del Rocío.

La cofradía prevé abrir las puertas a las 19.00 horas para el público, mientras permite a sus hermanos organizarse y estar un tiempo con sus titulares.

La hermandad del Rescate, pocos minutos antes de las siete y media de la tarde, suspendía su salida tras anunciarlo a los fieles en su casa hermandad el hermano mayor.

La hermandad de las Penas dejó en suspenso su decisión de salir a la espera de que se aclarase la previsión de la Aemet. Al no estar el Rocío cuenta con más margen para decidir y tiene la Catedral como opción de refugio, aunque la previsión no asegura tranquilidad meteorológica.

La Estrella, que ha anunciado que retrasa su salida a las 19.45 horas, y Sentencia tienen la salida más tarde y apurarán antes de tomar una decisión. El cielo decidirá.