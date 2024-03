Los capirotes de La Opinión: balance del Viernes Santo

El Viernes Santo ha podido salvarse en parte, con un inicio prometedor por la tarde, con Monte Calvario, Descendimiento y Amor realizando sus salidas procesionales, aunque con recorridos más cortos y adelantando la entrada en el recorrido procesional. Conforme avanzó la tarde se hizo patente que todo iba a empeorar y que el cielo raso de la tarde terminaría siendo un espejismo y la lluvia llegaría. Amor decidió darse la vuelta, Dolores de San Juan salió para verse atrapada en la Catedral por la lluvia. Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas suspendieron sus salidas procesionales y Monte Calvario y Descendimiento tuvieron que acelerar para que no les cogiera la lluvia.

La respuesta del público

Falta de silencio en la calle Larios

Los malagueños parece que no están muy acostumbrados al Viernes Santo. En plena calle Larios, mientras pasa Dolores de San Juan, el público no para de hablar. Y no solo el público, sino también los acomodadores de las sillas del Recorrido Oficial. El respeto a cada cofradía se debe pedir siempre, en cualquier parte, pero en el recorrido oficial se debe tener un especial cuidado, ya que se supone que el público que está allí sabe a lo que va y cómo tiene que comportarse.

La maniobra

Curva y subida en la Travesía del Pintor Nogales

La cofradía del Descendimiento salió con la idea clara de no demorarse en el recorrido y acortar tiempo de paso, lo que no impidió que en determinados puntos se recreara lo justo. La curva y subida de la cuesta de la Travesía Pintor Nogales, junto al Palacio de la Aduana, se realizó con la marcha 'Soleá, dame la mano' en el trono del Señor. Una ejecución perfecta.

La marcha

'Cristo de la Agonía', inconfundible marcha fúnebre

El trono de la Sagrada Mortaja de Málaga recorrió los últimos metros antes de entrar en el Santuario de la Victoria con la marcha de Abel Moreno 'Cristo de la Agonía'. Sones inconfundibles, de produndo sabor a clásico, que evocan tiempos de banda de música tras el Crucificado del Martes Santo, cuya cofradía aún recurre a esta composición para la salida de la sección, pero que realmente ha desaparecido de la mayoría de los repertorios, salvo el Viernes Santo. Una marcha que acompañó a toda una generación de cofrades grabada en antiguos cassettes y que este Viernes Santo sirvió para que el Yacente de la Paz, cuando todavía eran cuatro gotas, pudiera refugierse al abrido de su sede canónica.

Los capirotes

Claridad de ideas en Soledad de San Pablo La Soledad de San Pablo, en un momento de la tarde en el que el cielo lucía despejado, tomó la decisión acertada de quedarse en su Casa Hermandad. Pensaron que salir para volverse o no hacer la estación de penitencia, no tenía sentido.

Caos inicial Sepulcro no salió y no supo organizar la entrada y salida de los fieles a visitar a los titulares. En las puertas del salón de tronos solo se escuchaban quejas de visitantes y hermanos. La gran cantidad de público que había les superó.

Ritmo lento en Dolores de San Juan Dolores de San Juan acortó su recorrido y, aun así , tuvo que quedarse en el interior de la Catedral debido a la lluvia. Quizá no deberían haber salido en procesión o, al menos, haber tenido un ritmo de paso algo más rápido, ya que fue llamativamente lento en el recorrido oficial.

El tweet de la jornada

Rafael González, ex hermano mayor de Humildad y Paciencia, con su familia en el recorrido oficial. / Isabel Cisneros

La otra crónica

Un detalle para los nazarenos

La familia González López pensó en esta Semana Santa en todos y cada uno de los penitentes de cada cofradía. Además de ser los fundadores de Humildad y Paciencia, Rafael González es el antiguo hermano mayor de la cofradía. Esta familia ha contado a La Opinión que querían tener un dulce detalle con todos los penitentes. Rafael González: “Nosotros sabemos lo que es una procesión de 14 horas y el año pasado nos trajimos una bolsa de caramelos y todos los nazarenos cogieron agradecidos alguno que otro. Para esta Semana Santa, nos propusimos colocar este cajón con caramelos para que todo el que pasase se endulzase el camino”. Los tres cuentan que ha sido todo un acierto, ya que en cada jornada (aun con esta extraña semana) “llenaron este cajón unas cuatro veces”.

Este gran detalle demuestra cuál es el sentido de la Semana Santa y del cristianismo: el amor al prójimo y la generosidad, entre otros.