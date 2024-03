Viernes Santo: una tarde espléndida con cierre precipitado por la lluvia

Había un hueco y quisieron aprovecharlo. Las cofradías de la tarde del Viernes Santo salieron para intentar acelerar lo más posible y llegar a la Catedral, ya que las previsiones meteorológicas estimaban que llovería a partir de las 23.00 horas. El inicio se vivió bajo el sol, con lucimiento, pese a que se acortaron recorridos y se aceleró el paso en algunos puntos. El objetivo era llegar al encierro antes de las 23.00 horas. Pero se empezó a ver que no sería fácil cuando sobre las 18.15 horas quedó claro que el Amor se volvía en la plaza de la Merced. Era un camino largo hasta llegar al recorrido oficial y volver. Monte Calvario y Descendimiento aceleraban el paso y Dolores de San Juan salía para intentar llegar a la Catedral, reduciendo el recorrido de ida. Pero los vientos aceleraron la entrada de las nubes a poco antes de las 22.00 horas.

María Santísima de Las Angustias, del Descendimiento, bajo la lluvia camino de su casa hermandad este Viernes Santo / Eduardo Nieto

Monte Calvario

La hermandad del Monte Calvario va a otro ritmo. Como a velocidad de crucero, como con una marcha de más, aunque no precisamente procesional. Aquí no hace faltan cornetas para que los cuerpos se pongan derechos. Ni siquiera un redoble para marcar el paso. En el Calvario se va sin prisa, pero sin pausa, y este es un ingrediente maestro para crecer de manera sostenida en el tiempo. Ya no solo en la estación de penitencia, ganando metros cuando la situación lo requiere por la inestabilidad meteorológica, como este Viernes Santo, sino todos los días. Ya sea arriba, en la ermita, o abajo, en Fernando el Católico. La cofradía cumplió con lo que dijo. Y con los horarios. Y con sus reglas. Y con su carácter. Hizo estación en la Catedral y tuvo tiempo de regresar a la Victoria a su ritmo. Para ello, aprovechó que no había salido el Sepulcro para ir lo más directamente posible por Císter y Alcazabilla. [Lee la crónica completa]

Monte Calvario | Viernes Santo 2024 /

Dolores de San Juan

Desde calle San Juan, la Archicofradía buscó calle Sagasta para entrar en Recorrido Oficial en el lugar que dejó la Cofradía del Amor. A pesar de haber acortado su itinerario, la lluvia hizo presencia y oblog a Dolores de San Juan a finalizar su recorrido prematuramente y salvaguardarse en el interior de la Catedral. [Lee la crónica completa]