La necesidad que tiene el Unicaja en el juego de interior, reconocida por el propio entrenador, Fotis Katsikaris, en las últimas ruedas de prensa, choca de forma directa con los intereses del jugador que está en el centro de todas las miradas, Volodymyr Gerun, y que es la llave para que haya movimientos en la plantilla. El ucraniano no quiere marcharse del equipo perdiendo dinero, pero también sabe que actualmente el club le está buscando destino para poder fichar a otro jugador. Una cuestión que está enquistada y que es la que provoca que la operación de reforzar el equipo con otro pívot se haya paralizado.

Existen varios problemas para que la "operación salida" de Gerun llegue a buen puerto. El primero es que el jugador no quiere marcharse de la Liga Endesa. Ha recibido ofertas de Ucrania, su país de procedencia, y de otros lugares, pero no quiere irse al extranjero. Otro problema llega en la materia económica: Gerun no quiere perder dinero y muy pocos equipos españoles podrían asumir el sueldo del pívot (y los que pueden no lo quieren fichar). Además, el jugador firmó un contrato de dos años, hasta junio de 2021, más uno más opcional, por lo que en el caso de que se le buscara una salida, el jugador tendría que cobrar lo que resta de temporada más la indemnización de no cumplirse el acuerdo para la temporada 2021/2022.

Lo cierto es que Volodymyr Gerun no ha cumplido las expectativas por las que fue fichado en el verano de 2019. El jugador vino a Málaga conociendo el ritmo de juego en España, pues ya jugó durante la temporada 18/19 en el Cafés Candelas Breogán, equipo de Lugo. Allí disputó 33 partidos y promedió 11,4 puntos, 8,3 rebotes y 15,4 de valoración. Unas cifras considerables para el pívot de un equipo que, no obstante, no consiguió permanecer en la Liga Endesa, aunque a él si le valieron para ser el Jugador de la Jornada 20, logro que nunca ha conseguido con Unicaja, donde su rol es otro muy distinto.

Con estas estadísticas acabó ese año como el séptimo jugador con más valoración de la Liga y como líder en rebotes ofensivos por encima de Walter Tavares o Colton Iverson, tras capturar 112. El jugador de Cabo Verde, actualmente en el Real Madrid, “solo” logró 77 en la misma temporada. Tras el sello que dejó en la ciudad gallega, Gerun recaló en Málaga en el mismo verano que también llegaron jugadores como Deon Thompson o Frank Elegar con el objetivo de revolucionar el juego interior del equipo de la Costa del Sol, tras el vacío que supuso la marcha de Shermadini, figura clave e imprescindible estas dos últimas temporadas en el Iberostar Tenerife, pero al que en el Unicaja no se le quiso dar continuidad.

Volodymyr Gerun lleva dos temporadas en Málaga y sus promedios no tienen nada que ver con los que consiguió en Cafés Candelas Breogán. En la campaña 19/20 de la Liga Endesa, jugó 28 encuentros con una media de 7,18 puntos, 4,64 rebotes y 10 de valoración. Estos números ya son inferiores a lo que consiguió en Galicia, pero aún lo son más si se atiende a los datos de lo que lleva en la actual temporada 20/21: 4,1 puntos, 3,25 rebotes y 6 de valoración, con una importante disminución de los minutos que ha disputado con la camiseta del Unicaja.

Sin embargo, hay datos que las estadísticas no muestran, como por ejemplo su actitud defensiva. Si de algo se le ha acusado al ucraniano durante estas dos temporadas que ha disputado como local en el Martín Carpena es de la poca actividad que ha mostrado a la hora de defender. Es más, este problema se ha visto agravado siempre que se ha visto obligado a detener a otro pívot con más físico y mayor agilidad de pies de cara a la canasta. Un lastre que le ha llevado a perder cada vez más protagonismo en la rotación.

La situación entre el Unicaja y Volodymyr Gerun es complicada, aunque sería bueno solucionarla por el bien de ambas partes. El equipo malagueño tiene hasta el 28 de febrero para buscarle al ucraniano un destino ACB, en cuya operación juega un papel muy importante su nueva agencia de representación, You First Sport, en busca de la mejor salida para su jugador.

Por el momento, su presencia con Fotis Katsikaris está siendo testimonial, mínima, hasta el punto de que frente al Valencia no fue convocado y este miércoles tampoco esrtará en la pista del Nanterre. La llegada de un nuevo jugador, como puede ser el caso de Greg Monroe, solo será factible si sale el ucraniano. La resolución debe ser inminente e instantánea para los intereses del club malagueño de cara al final de la temporada. Un refuerzo necesario, tal y como ha reconocido Fotis Katsikaris, que solo será posible si la “X” de la ecuación, Volodymyr Gerun, se despeja satisfactoriamente.