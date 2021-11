El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, estuvo presente este mediodía en Radio Marca Málaga para acompañar a Carlos Cabezas en el homenaje que le rindió esta emisora tras su retirada como jugador en activo este pasado verano. El presidente cajista pasó revista a la situación del club de Los Guindos y al reciente nombramiento de Carlos Cabezas como uno de sus nuevos embajadores. Un programa especial celebrado en Casa Juan Los Mellizos en la Carihuela.

Respecto al nombramiento de Berni Rodríguez y Carlos Cabezas como embajadores cajistas, explicó sus nuevos cometidos. “Ellos son pilares del pasado y un club que no conoce su pasado tiene muy mal futuro. Ellos son precedentes por tener mucha capacidad de trabajo. Tienen el ADN de Los Guindos, del triunfo y de la victoria. Ellos están como embajadores pero en el futuro representarán algo más. Ellos van a ser chicos para todo. Somos un club que quiere transmitir sus valores: en la pista, con la afición, con los medios, con las instituciones… Ellos conocen el baloncesto desde todos los ángulos. Yo les preguntaré muchas cosas. Ellos me compartirán su opinión. El baloncesto no es solo el partido, sino toda la semana. Si mañana el club debe ir a entregar una insignia, la gente prefieren que vayan ellos. Representan nuestro ADN, nuestra energía”.

Relató también su opinión sobre la nueva subvención que ha recibido el club de parte del CSD por los "daños" derivados de las pandemia y los partidos a puerta cerrada durante temporada y media. “Es algo público y notorio por ser una subvención. Viene dada de las taquillas del año 18/19. Hay que agradecer a la anterior directiva la gestión, y ahora hemos podido retomar esas cuentas y hemos estado peleando esta situación. Todo se declaró muy bien y por eso somos los terceros en recibirlo, unos 600.000 euros a los que descontar unos 100.000 de PCR y otras cosas derivadas del COVID. En total 508.000, que se han conseguido por hacer bien las cosas desde el pasado".

El presidente recalcó que ese dinero no tiene por qué dedicarse a fichar a nuevos jugadores. «Eso no quiere decir que esté vinculado con los fichajes. No ha ocurrido ni va a ocurrir nada. Rubén Guerrero va a jugar el domingo con la camiseta del Unicaja en Sevilla. Esto no va a alterar nuestra política de fichajes. Si se ficha algo porque consideran que es importante, el presidente dirá si es viable económicamente. Si viniera una oportunidad excelente, la estudiaríamos. Hemos mejorado en otras parcelas de patrocinios que tampoco vamos a vincular a un fichaje inminente. No puedo decir que no se vaya a fichar, pero debe ser una oferta óptima, con tranquilidad”, comentó López Nieto al respecto de los rumores sobre el mercado de fichajes.