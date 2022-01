El Unicaja ya tiene cerrada a su segunda incorporación en pocos días. Primero fue el pívot Dejan Kravic, después de que Devin Williams no consiguiera superar el reconocimiento médico y Micheal Eric se lesionara de gravedad para toda la temporada, y en la tarde del lunes el club confirmó la incorporación hasta final de temporada de Matt Mooney para reforzar la línea exterior ante la inminente salida de Norris Cole.

El conjunto de Los Guindos necesitaba dar una vuelta de tuerca al equipo ante el flojo rendimiento que estaba dando el base norteamericano, con el que se negocia la rescisión de su contrato, y lo intentará dar con el fichaje de Matt Mooney, un ‘combo’ que vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo.

Mooney es un jugador totalmente desconocido para los aficionados verdes, nunca ha competido en ningún club del Viejo Continente, pero en el Unicaja esperan que sea capaz de adaptarse a la perfección a este estilo de juego por sus características y capacidades. Se trata de un jugador de 1.90 m. de altura que puede hacer perfectamente las labores de base y de escolta. El norteamericano cuenta con un gran físico y buenas aptitudes y actitudes defensivas, por lo que es capaz de medirse a rivales en el puesto de «1» y de «2».

En el baloncesto americano han intentado que desarrollara su carrera como base, pero sus características se amoldan a más al baloncesto FIBA (es más grande que rápido). Los que lo conocen lo definen como un jugador que entiende bien el juego y que por lo tanto se puede asemejar a lo que necesita el equipo en este momento. Se trata de un exterior capaz de ‘agachar el culo’ y rendir en defensa y con un nivel competitivo alto, justo de lo que adolece la plantilla verde. Pese a no haber jugado nunca en Europa, en el Unicaja creen que su integración será buena.

Mooney llega al Unicaja tras las malas prestaciones ofrecidas por Norris Cole. El norteamericano se incorporó en verano después de que Marco Spissu no superara las pruebas médicas y no ha rendido al nivel esperado. Salvo en ocasiones contadas, Cole no ha conseguido ser diferencial y su actitud fuera de la pista también ha ayudado a colmar la paciencia de la directiva de Los Guindos. Su compatriota llega ahora para compartir puesto de base con Alberto Díaz, ‘playmaker’ puro de la plantilla, y también para echar una mano en el puesto de escolta.

Esta será una de las nuevas tareas que tiene por delante Fotis Katsikaris, acoplar lo más rápido posible a Mooney en su plantilla. Ahora tiene a dos exteriores que pueden actuar tanto de «1» como de «2», Jaime Fernández y el recién llegado desde Estados Unidos, por lo que deberá definir sus roles para ver quién de los dos ejerce más de base y quién de escolta. Parece que la idea es que Mooney juegue principalmente de «1», pero habrá que esperar al devenir de los próximos partidos.

El nuevo jugador del Unicaja ya aterrizó el lunes en la Costa del Sol, pasó el reconocimiento médico y se puso a las órdenes de Katsikaris. Una vez terminado su ciclo universitario, Matt Mooney jugó en la G-League norteamericana, en diversos equipos (Memphis Hustle, Canton Charge, Raptors 905 y Capitanes de Ciudad de México) que alternó con presencias puntuales en conjuntos de la NBA como Cleveland Cavaliers o New York Knicks.

Ojalá la apuesta salga bien. El equipo necesita ayuda.