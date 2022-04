Ibon Navarro: "La Liga no se ha acabado, quedan cuatro partidos y tenemos objetivos en juego"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, analizó este viernes las claves para afrontar el partido de este sábado ante el Baskonia (20.45 horas). Aunque lo cierto es que no se han podido extraer demasiadas conclusiones positivas, ya que un equipo (el malagueño) bajo mínimos físicamente tendrá que hacer frente a otro que viene con la intención de seguir ganando para confirmar su presencia en el play off de la Liga Endesa.

Ya es habitual que el técnico confirme la ausencia de un jugador y ha vuelto a ocurrir. Si ya este jueves el club sacó un comunicado sobre la lesión de Francis Alonso, el vitoriano ha expresado que cree que "va a ser baja seguro". Pero no se queda ahí el parte médico. Jonathan Barreiro no ha podido entrenar estos días por problemas musculares en el tórax y, por el momento, se mantiene como una duda a expensas de lo que pueda ocurrir hasta el partido.

Así que el cuerpo técnico se va a ver obligado a tirar de la cantera para compensar estas más que posibles ausencias. Rubén Vicente, Álvaro Folgueiras y Mario Saint-Supéry han estado entrenando con los jugadores del primer equipo. De los tres, Ibon Navarro tendrá que elegir a dos para completar la convocatoria. "Son tres jugadores que nos están ayudando. El nivel físico que te exige la Liga ACB es muy alto, pero a nivel de conocimiento, de esfuerzo y de talento son muy interesantes. Ojalá formen parte del futuro del Unicaja".

Este sábado visita el Martín Carpena un Baskonia en buena racha de victorias. A pesar de la gran calidad que presenta la plantilla, habrá un jugador al que vigilar fundamentalmente por el momento actual que atraviesa: Wade Baldwin, sobre quien el entrenador cajista confiesa que "es un jugador a nivel físico, de talento y calidad que está a un nivel muy alto. Diría que está entre los cuatro o cinco jugadores más determinantes de Europa".

"Están en un momento en el que todo el mundo ha asumido sus roles, tienen claro en qué momento cada jugador tiene que generar ciertas ventajas y no hay egoísmo. Se pasan la pelota muy bien, mantienen la ventaja, encuentran los tiros más fáciles y más abiertos", advirtió Navarro en rueda de prensa. Además, añadió: "Puedes conseguir que Baldwin pase la pelota, pero no te garantiza éxito en la defensa. Tienen jugadores con mucha calidad. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy alto a nivel de concentración".

¿Cómo va a jugar el Unicaja? Las armas del rival están claras en el cuerpo técnico malagueño: "Las dificultades a nivel físico que nos va a plantear Baskonia, más las que ya tenemos nosotros, nos van a suponer un problema a la hora de competir físicamente contra ellos". ¿Y las del conjunto de Los Guindos? "Vamos a intentar hacer un partido que se salga del 5x5 de la cancha, que intentemos jugar a campo abierto, controlando también a sus jugadores que son muy peligrosos en ese aspecto con su movilidad: Baldwin, los tiradores, Fontecchio que puede rebotear y correr. Tendremos que explotar ese partido a campo abierto y tener ritmo alto".

Este será el penúltimo partido que vivirá el Martín Carpena en la temporada 21/22 y en el que se juega mucho por ese hipotético décimo puesto que define Europa. "La Liga no se ha acabado. Son dos oportunidades para nosotros de competir con equipos a un nivel superior por lo que han demostrado hasta ahora. Hay que enseñar que queremos y podemos estar ahí, y centrarnos en eso, olvidarnos de lo que se ha hecho, de estar por debajo de las expectativas, 'esto ha sido un desastre'... esto es lo que es, quedan cuatro partidos y tenemos cosas en juego, queremos estar centrados en eso".

Aunque Ibon Navarro le quiere mandar un mensaje a la afición para que sigan apoyando: "Nos gustaría que la gente nos ayudase porque se nota mucho cuando lo hacen. Hasta ahora, yo por lo menos, he sentido que lo han hecho, aunque a veces hemos sido nosotros los que no hemos estado a la altura".

Sobre el año que viene no quiere hablar demasiado, "no sé quiénes estaremos aquí". Sin embargo se ha vuelto a reafirmar en las palabras que ya pronunció en Diario de Noticias de Álava: "Este club lo tiene todo para, haciendo bien las cosas, volver a donde estuvo. Eso no te garantiza estar donde has estado porque el nivel de competitividad es extremadamente alto, pero sí que te da la posibilidad de competir con esos equipos que tienen proyectos deportivos con una continuidad de tres o cuatros años y engancharte".

Aunque más allá de lo que pueda ocurrir en el futuro, al Unicaja le siguen quedando cuatro partidos para luchar por ese objetivo europeo. El primer reto de este tramo final será contra el Baskonia, partido importante por la tradicional rival y para el propio entrenador por su pasado, pero lo único importante es volver a encontrar el ritmo de victorias para no descolgarse de la lucha por la décima plaza.