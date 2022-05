¿Qué es y quién juega la FIBA Europe Cup?

El Unicaja no se rinde en su deseo de jugar la próxima temporada la Basketball Champions League (BCL). En el club son conscientes de que la plaza directa para la Fase de Grupos está virtualmente descartada tras su mal resultado deportivo en la Liga Endesa y ahora todos los esfuerzos se centran en conseguir una invitación para jugar la Fase Previa, con otros 23 equipos más, en la que se pondrán en juego los últimos 4 billetes para el definitivo cuadro principal.

Esta misma semana está previsto que se reúna el Comité de Competición, que irá perfilando cómo se desarrollará esa competición previa y se dará oficialidad a sus fechas, que todo apunta que serán entre el 21 y el 25 de septiembre. Los 24 equipos participantes se dividirán en cuatro ciudades distintas con 6 equipos en cada localización, pasando a la BCL solo el mejor de cada grupo/ciudad.

La cuestión es que el Unicaja quiere apurar sus opciones de ir a la BCL, aunque sea teniendo que jugar esta «incómoda» fase previa. Algo que obligaría a empezar la pretemporada un poco antes y, sobre todo, implicaría tener el equipo en buen tono a finales de septiembre para jugar los dos partidos que deberían ganar sin fallo para colarse en la fase de grupos de la Basketball Champions League 22/23.

El pasado 13 de mayo, este periódico informaba por primera vez de que el Unicaja tiene otra alternativa para jugar en Europa, además de la BCL. Se trata de la Europe Cup, la otra competición internacional que organiza la FIBA. El propio Antonio Jesús López Nieto, presidente cajista, no descartó esta opción aunque reiteró que el objetivo es disputar la BCL: «Para el club es más que importante jugar en Europa, pero no me planteo este escenario de jugar la FIBA Europe Cup porque el objetivo es estar en la BCL y decir otra cosa sería debilitarnos».

Pero, ¿qué es exactamente la FIBA Europe Cup? ¿Qué equipos juegan esta competición? Son algunas de las preguntas que se hacen los aficionados desde hace ya varios días. Y es que la verdad es que es una competición poco mediática, que no ha tenido cobertura televisiva en España este curso y que es bastante desconocida para el gran público.

Para empezar hay que decir que la FIBA Europe Cup 2022 la ha ganado el equipo turco Bahçesehir Koleji, en el que juega un viejo conocido de la afición cajista, el escolta norteamericano Jamar Smith. Ganaron en la final al Unahotels Reggio Emilia de Italia. O sea, que participan equipos de Ligas europeas importantes, lo que pasa que son de mitad de tabla en sus respectivos países. Los dos campeones anteriores, para que nos hagamos una idea del nivel, son el Dinamo Sassari italiano de Marco Spissu (18/19) y el Ironi Ness Ziona de Israel la 20/21.

El Casademont Zaragoza es el único equipo español que ha participado hasta la fecha en esta Europe Cup. Los maños lo hicieron este mismo curso en calidad de 12º clasificado de la pasada Liga Endesa, mismo puesto, por cierto, que ha ocupado el Unicaja esta temporada. Una participación de los maños muy breve y pobre ya que el equipo de Zaragoza no pasó de la primera fase. Le tocó compartir grupo con Avtodor de Rusia, Reggiana de Italia y Hapoel Gilbona Galil de Israel y acabó tercero la liguilla, solo por delante de los hebreos.

Para hacernos una idea de los equipos que juegan esta cuarta competición europea podemos echar un vistazo a los que la han disputado este mismo curso como cabezas de serie: Telenet Giants Antwerp (Bélgica), B.C. Rolski Sportist (Bulgaria), Hakro Crailsheim Merlins (Alemania), Ionikos B.C. (Grecia), Szolnoki Olajbanjasz (Hungría), Hapoel Gilboa Galil (Israel), Pallacanaestro Reggiana (Italia), Heroes Den Bosch (Países Bajos), Legia Warszawa (Polonia), C.S.M. Oradea (Rumanía), Avtodor Saratov (Rusia), Bahcesehir Koleji S.K. (Turquía), B.C. Kyiv (Ucrania) y el citado Casademont Zaragoza.

Hay muchas decisiones todavía que tomar y que afectarán directamente a la composición de las distintas competiciones continentales. La FIBA deberá decidir, por ejemplo, cómo ocupa las vacantes de los equipos rusos y bielorrusos que no participarán en sus competiciones internacionales del próximo curso. Es posible que los ucranianos tampoco estén por la situación que vive su país. Ahí habrá huecos y se trabaja desde Los Guindos en todas las posibilidades. El Unicaja no se puede negar que es un equipo con historia y un reclamo para la propia FIBA, pero siempre primando la meritocracia deportiva, por lo que es inviable pensar en que los verdes estén en la Fase de Grupos de la BCL a costa de otro club de la ACB que haya quedado mejor clasificado. Hay que esperar...