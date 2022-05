El Unicaja pone su foco en el mercado ACB

Va a ser un verano muy largo en las oficinas de Los Guindos. El presidente, Antonio Jesús López Nieto, aseguró la semana pasada que habrá «un mínimo de 8 fichajes» este próximo mercado estival, lo que implica que el club esté obligado a realizar muchas operaciones de salida y entrada de jugadores en estas próximas semanas.

Hay unas líneas maestras que ya se han marcado desde la dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez y desde el banquillo, con Ibon Navarro al frente. Se buscan en el mercado jugadores físicos, con capacidad defensiva y que puedan ser complementarios y versátiles en todas las posiciones. Se quiere, sobre todo, huir de tener otra vez «cromos repetidos», uno de los hándicaps que ha evidenciado la plantilla en estas dos-tres últimas temporadas.

Una vez que se ha puesto el foco en el tipo de jugadores que hay que fichar, otro tema clave que la entidad de Los Guindos se ha propuesto cumplir es que el mayor número posible de esos fichajes que están por venir sean jugadores que hayan jugado previamente la Liga ACB.

Solo 4 jugadores con contrato

La obligada reconstrucción del Unicaja, con solo 4 jugadores con contrato en vigor (y no todos de esos con plaza segura en el próximo proyecto) es una operación muy complicada. Construir una plantilla prácticamente desde cero supone un evidente riesgo. Obliga a acertar en muchos de los fichajes, por eso se ha decidido que siempre que sea posible, los refuerzos sean jugadores que hayan estado esta última campaña en la Liga Endesa o tengan al menos pasado en el baloncesto español.

El objetivo de esta apuesta es evitar ese tradicional periodo de adaptación que todos los extranjeros tienen cuando llegan a España. No conocer el idioma, no conocer la Liga y no conocer el tipo de juego que se practica en la ACB son aspectos puntuales que suelen retrasar la aportación de los jugadores a sus nuevos equipos. Conseguir fichajes que no tengan que pasar por ese trance es algo que desde el club piensan que puede ayudar a que arranque lo antes posible el nuevo proyecto verde y morado.

Es complicado que todos los fichajes que lleguen este verano puedan cumplir este requisito, pero el objetivo es que la mayoría sean exACB. Cuando no se pueda cumplir esta premisa, otra opción que se valorará y a la que se dará prioridad desde la dirección deportiva será la de apostar por jugadores con pasado en el baloncesto europeo. Tener experiencia en alguna liga europea o en alguna competición continental (Euroliga, Eurocup, Basketball Champions League) también suele ser una ayuda para que el proceso de adaptación sea más corto. Matt Mooney y Cameron Oliver (este con un breve paso por Israel) llegaron este invierno a Málaga directamente desde Estados Unidos y pese a ser jugadores interesantes, no acabaron de encontrar regularidad en su juego por ser el baloncesto europeo muy diferente al norteamericano, sobre todo al de la Liga de Desarrollo, en laque los jugadores se dedican a hacer números y las defensas brillan por su ausencia.

El reto que tiene el Unicaja por delante es muy serio. Hay que edificar una plantilla prácticamente nueva. Se buscan varias piezas para encajar en un puzzle. Los objetivos a priori están claros. La clave será acertar lo más posible.