Laprovittola, reto a la vista para la defensa del Unicaja

Tiene el Barça tanta artillería, por dentro y por fuera, que es difícil saber cuál puede ser el mayor peligro de los culés para el Unicaja este próximo domingo, en el choque que ambos equipos jugarán a partir de las 20 horas en el Palau Blaugrana. Una de sus estrellas es, desde luego, Nicolás Laprovittola. El base argentino está firmando una temporada impecable. En Euroliga firma unas medias por partido de 14.1 puntos, 4.9 asistencias y 2.3 rebotes. Sus números en la Liga Endesa son también envidiables para cualquier jugador: 12.4 puntos, 3.7 asistencias y 2.6 rebotes.

Pero sobre todo llama la atención del argentino su rendimiento en los grandes duelos, justo lo que espera este domingo en un duelo entre dos equipos empatados en la tercera plaza de la clasificación. Es muy difícil encontrar un mal día del internacional albiceleste en una cita top liguera o de la máxima competición del básket continental.

El pasado 4 de noviembre, por ejemplo, se convirtió en el ejecutor de un Fenerbahçe turco que llegaba aquel día líder invicto de la Euroliga al Palau. El base dio un recital, con 26 puntos, que igualó el que hasta ese momento era su récord de anotación en la elite del baloncesto europeo. Añadió a su tarjeta contra los otomanos: siete asistencias, un rebote, dos robos y cinco faltas recibidas para alcanzar los 28 puntos de valoración. Una semana más tarde, por poner otro ejemplo, se fue hasta los 19 puntos frente al Macabbi tras firmar un espectacular 50% en triples (6/12).

Pero Lapropvittola no solo brilla en el Viejo Continente. En la Liga Endesa, también ha dado más de un recital en lo que va de curso. Sus mejores cifras ligueras las ha firmado contra el Lenovo Tenerife (25 puntos) y en La Fonteta del Valencia Basket (21), dos partidos "top" en los que el internacional albiceleste ha vuelto a demostrar que, como buen argentino, los días marcados en "rojo" en el calendario son los que a "Lapro" más le motiva jugar.

El de este domingo es, desde luego, un día "grande". Barça y Unicaja se juegan una victoria que dejará al ganador del partido a solo un triunfo del liderato y empatado en la segunda plaza con el perdedor del Lenovo Tenerife-Real Madrid, el otro gran partido de este fin de semana en la Liga Endesa. A priori, la defensa sobre Laprovittola será una de las claves para que el Unicaja tenga opciones de asaltar el Palau Blaugrana la tarde-noche del domingo.

Frenar a una de las estrellas del equipo rival es un reto por el que los verdes ya han pasado este curso en más de una ocasión. Y con bastantes buenos resultados. La jornada 5, el Unicaja visitó el Olimpic de Badalona. Allí le esperaba el Joventut de Kyle Guy, jugador revelación del arranque de temporada. El americano jugó contra el Unicaja con unas medias tras las 4 primeras jornadas de la Fase Regular de 17.7 puntos, 2.2 rebotes y 16 de valoración. Contra el Unicaja firmó: 5 puntos, 0 rebotes y un pobre 3 de valoración. La verdad es que aquel día todo el perímetro cajista trabajó muy bien para frenar al estadounidense.

Más espectacular fue cómo la defensa cajista desactivó al MVP de la Liga, Shannon Evans, el día que el Betis Baloncesto visitó el Carpena. El base norteamericano aterrizó en Málaga como el máximo anotador (22.8 puntos), el mejor pasador (6.4 asistencias) y el jugador más valorado de la Liga Endesa (22.6). Ante el Unicaja, en 21.43 minutos sobre el parqué, hizo 7 puntos, 2 asistencias y 5 de valoración.

No hay dos sin tres. Al menos eso es a lo que aspira el plantel de Ibon Navarro. Los verdes esperan que Laprovittola sea este domingo otra estrella de la Liga al que el Unicaja no le deja "funcionar". No será fácil porque el argentino es una especie de "chico para todo" que anota, pasa, dirige, rebotea y, sobre todo, juega con una inteligencia descomunal. Ahí está el reto para Alberto Díaz, Kendrick Perry... y el resto de jugadores verdes.