El Unicaja, pendiente desde este martes del play-in de la BCL

El Unicaja solo conoce, de momento, a uno de los tres rivales que tendrá en la segunda fase de la BasketBall Champions League (BCL). Los verdes saben que compartirán el Grupo K del Round of 16 con el poderoso Galatasaray turco, pero los otros dos equipos que completarán el cuarteto están todavía por definir.

Este martes empiezan las eliminatorias directas del play-in de las que saldrán los nombres de esos dos rivales de cajistas y de otomanos. Uno de ellos será el ganador del duelo entre el MHP Riesen de Alemania y el Limoges de Francia, que arranca este martes, a las 20 horas, en pista germana. Es un cruce al mejor de tres partidos con ventaja de campo para el Riesen, que jugará el tercer duelo de desempate (si es que fuera necesario) en su pabellón de Ludwigsburg.

Al día siguiente, el miércoles 4, arrancarán su eliminatoria el AEK de Atenas griego y el Tofas Bursa turco. En este caso, el primer partido será en la capital helena, a partir de las 18.30 horas. La ventaja de campo en este duelo es para los griegos, por lo que en caso de necesitar llegar al tercer partido será en su pista del Ano Liossia Olympic Hall de la capital ateniense.

Mientras que alemanes, franceses, griegos y turcos se "pelean" en estas próximas semanas por ser rivales del Unicaja, los verdes esperan acontecimientos. La segunda fase de la BCL con los 16 equipos que sigan en competición arrancará el 24 de enero con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros clasificados de cada grupo serán los que accedan al play off de cuartos de final previo a la Final Four, cuya sede está todavía por definir. El campeón de grupo tendrá ventaja de campo en el duelo de cuartos al mejor de tres partidos. Los cuatro ganadores de esa eliminatoria de cuartos de final serán los que jugarán la Final Four en mayo, con una sede todavía por definir.

Aunque no se conoce todavía el nombre de los 4 equipos del grupo cajista, sí sabemos el calendario de partidos que les espera a los verdes en Europa a partir de la última semana del presente mes de enero. Los de Ibon Navarro debutarán en esta segunda fase del torneo el miércoles 25 de enero a las 20.30 horas, en el Martín Carpena, frente al ganador del play-in entre el AEK de Atenas y el Tofas Bursa turco. En la segunda jornada, el Unicaja jugará a domicilio, aunque aún no sabe dónde. Será el martes 31 de enero -sin horario confirmado- en la cancha del vencedor del play-in que disputarán MHP Riesen y Limoges. El conjunto cajista cerrará la primera vuelta de esta fase en el Palacio de los Deportes ante el Galatasaray (miércoles 8 de febrero, 20.30 horas).

En la cuarta jornada volverá a medirse al Galatasaray, aunque en esta ocasión en tierras turcas, el miércoles 8 de marzo a las 18.00 horas. En la quinta jornada recibirá al MHP Rieses o el Limoges en el Carpena (martes 14 de marzo a las 20.30 horas) y concluirá el Round of 16 en la pista del Tofas Bursa o del AEK de Atenas (21 de marzo, con horario por definir).

Además de las dos eliminatorias que afectan al Uhnicaja, los otros seis cruces de los que saldrán otros tantos equipos clasificados para el Round of 16 son: Rytas (Lituania)-PAOK (Grecia), JDA Dijon (Francia)-Peristeri (Grecia), UCAM Murcia-Pinar Karsiyaka (Turquía), Bahcesehir (Turquía)-Oostende (Bélgica), Hapoel Holon (Israel)-Igokea (Bosnia) y Benfica (Portugal)-Darussafaka (Turquía). Todas ellas arrancan esta semana.