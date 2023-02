Cambio de roles en el juego interior del Unicaja por la lesión de Sima

Yankuba Sima no estará este jueves vestido de corto en Badalona para jugar los cuartos de final de la Copa del Rey. El jugador catalán se lesionó durante la prórroga del partido del domingo frente al Baskonia. En pleno tiempo extra se echó la mano a su aductor izquierdo, pidió el cambio y ya no volvió a la pista. El propio Ibon Navarro, en la rueda de prensa posterior al partido ya avisó que la lesión parece «incompatible» con jugar la Copa a partir del jueves en Badalona: «Le tendrán que mirar, no pinta muy bien porque ha pedido el cambio rápidamente, se ha echado la mano a la pierna. Habrá que hacerle pruebas pero no pinta nada bien», explicó Ibon Navarro.

Aunque habrá que esperar a este martes para que el club confirme oficialmente su ausencia, después de las pruebas médicas a las que sea sometido, lo cierto es que su presencia en Badalona está virtualmente descartada. Un hándicap para el equipo, que pierde a su «5» más interior y físico, y que provocará «cambios estructurales» en las rotaciones de Ibon Navarro en su juego interior. Cuando Augusto Lima se lesionó la pasada Navidad, el club entendió que debía salir inmediatamente al mercado en busca de un jugador interior lo más parecido posible al brasileño. Se llegó a un acuerdo con Yankuba Sima, que no tenía ningún protagonismo en el Reyer Venezia de Italia, al que llegó el pasado verano procedente del Baxi Manresa. Sus centímetros y su intimidación devolvían al juego interior algo que se había perdido con la inoportuna baja de Lima. Kravish, único «5» puro Ahora llega la Copa del Rey, uno de los momentos claves de la temporada, pero Ibon Navarro no puede jugar ni con el brasileño ni con el catalán. Esto obligará a un cierto reajuste de roles entre los jugadores interiores de la plantilla. El único pívot puro pasa a ser David Kravish. Por lógica, será Dylan Osetkowski, que lleva toda la temporada alternando las posiciones de «4» y de «5», el que tenga que centrarse en la posición de «center» casi de manera total. Eso provocará también que el canadiense Melvin Ejim juegue de forma casi absoluta como ala-pívot, dejando la posición de alero para Barreiro, Kalinoski e incluso Djedovic. Otra opción clara para ayudar en el «5» puede ser la de Will Thomas. El jugador de Baltimore es un ala-pívot con cuerpo y experiencia para poder pelearse debajo del aro con los pívots rivales. Es verdad que no está pasando por un buen momento y que en el último partido tuvo una actitud reprobable hacia sus compañeros y el cuerpo técnico, pero también es indudable que su experiencia le puede valer como recurso a Ibon Navarro para esa lucha debajo de los aros. Parece que el parón que llegará la semana siguiente a la Copa, por la Ventana FIBA de febrero, en la que como es lógico Yankuba Sima no estará con la selección española de Sergio Scariolo, vendrá muy bien al Unicaja para recuperar al pívot gerundense. Habrá que ver qué tipo de lesión tiene para saber cuánto tiempo estará fuera de las pistas, pero lo cierto es que da vértigo pensar que el regreso de la competición para los verdes será con 4 partidos en solamente 9 días: Girona, en Málaga; Galatasaray, en Málaga; Galatasaray, en Estambul, y UCAM, en Murcia. Mucho en juego en esa primera semana de marzo en la que la pregunta todavía sin respuesta es: ¿estará Sima ya recuperado?