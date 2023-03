Europa exige un sobreesfuerzo al Unicaja

Momento clave en Europa para el Unicaja. El equipo de Ibon Navarro perdió la semana pasada en su visita a la cancha del Galatasaray y se jugará ahora, en las dos últimas jornadas de la liguilla, su pase al play off de cuartos de final, cita de la que saldrán los cuatro equipos que lucharán por el título de esta Basketball Champions League 2023/2024 en la Final Four de mayo.

Este próximo miércoles, recibiendo en el Carpena al Limoges, y la semana próxima, visitando la pista del AEK, se finiquitará el Grupo K del Round of 16, en el que los verdes aspiran a ser campeones, para tener así ventaja de campo en el posterior cruce de cuartos de final.

La verdad es que el equipo verde llega a estos dos partidos continentales con algunas dudas en su juego. El Unicaja no está bien. Y no lo digo yo, lo verbalizó el propio Ibon Navarro este domingo, tras perder en Murcia. El técnico aseguró que «el equipo no atraviesa su mejor momento» y que es un «peaje que hay que pagar» tras el brillante título copero.

No le falta razón a Ibon, pero deberá idear un nuevo plan en su pizarra porque la BCL no espera por nadie y exige ahora un sobreesfuerzo en esas dos últimas citas de la liguilla en las que el equipo no puede fallar, si es que quiere estar en mayo jugándose el título continental de la competición FIBA.

Este miércoles se jugará la quinta jornada de la liguilla europea. El Unicaja será anfitrión frente al Limoges en el Martín Carpena, mientras que en Atenas se jugará un AEK-Galatasaray del que estarán muy pendientes los cajistas. Los verdes no deben tener problemas para superar a un Limoges que ya está eliminado y que no debería ser un escollo para sumar la cuarta victoria en cinco jornadas, y certificar además de forma virtual o matemática (depende del resultado en Atenas) el pase al play off de cuartos. Y es que antes de que cajistas y galos se citen en el Palacio a las 20.30 horas, se disputará ese AEK-Galatasaray en el que un triunfo de los turcos allanaría el camino a los verdes hacia el objetivo de acabar la liguilla como campeones de grupo, aunque por contra aplazaría una semana más el pase oficial al cruce de cuartos, porque todo quedaría pendiente de lo que pase la última jornada.

En caso de victoria del AEK, sí será ya oficial la presencia del Unicaja entre los 8 mejores equipos del torneo, pero todo quedaría pendiente para el duelo entre griegos y malagueños de la próxima semana en Atenas para saber quién es primero del grupo. El que gane ese último partido sería campeón de grupo y tendría ventaja de campo en el play off. Y el que pierda, segundo de grupo, clasificado para cuartos, pero sin factor pista...

Es evidente que el sueño cajista de jugar la Final Four de esta BCL en Málaga pasa por ganar a Limoges y AEK. Este equipo, aunque no esté en su mejor momento, se hace muy fuerte en el Carpena al calor de su público. Por eso es tan importante ganarse la ventaja de pista de cara a los cuartos, independientemente del rival que toque en el sorteo. Si de los tres partidos del play off, dos son en Málaga, el Unicaja será siempre favorito en una eliminatoria que dará al ganador el pase a la Final Four de la competición.

Lo dicho: Europa exige ahora un sobreesfuerzo al Unicaja. Hay que ganar sí o sí estos dos últimos partidos de la liguilla del Round of 16. El premio bien merece dejárselo todo sobre el parqué. La Final Four de Málaga 2023 asoma en el horizonte.