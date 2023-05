No hay mucho margen para festejar la victoria de este domingo ante el Lenovo Tenerife ni tampoco para lamentarse de que no se haya amarrado el basket average contra los canarios. Este martes arranca la última jornada liguera, en el que el Unicaja rendirá visita al Surne Bilbao Basket. Última cita de la Fase Regular previa al inicio del play off por el título.

Los verdes viajarán este lunes a la capital vizcaína sabiendo que sus opciones de acabar cuartos en la clasificación son mínimas ya que para que eso ocurra es necesario que el Unicaja gane en su visita a Miribilla y también que el Lenovo Tenerife pierda en su pista ante el Casademont Zaragoza, que ya está salvado y no se juega nada. Son los de Txus Vidorreta los que dependen de sí mismos y los que lo tienen al alcance de su mano. Unicaja: la importancia de acabar cuarto la Liga Regular Ambos partidos se disputan este martes a partir de las 21 horas en un arranque de la jornada 34 que repartirá sus partidos entre el martes y el miércoles. Siete días para el play off El próximo fin de semana llegará el momento de que arranque esa lucha por el título entre los 8 mejores equipos de la Liga Endesa 2022/2023, al que el Unicaja regresa después de dos años de ausencia y que se iniciará a partir del sábado. El Unicaja arrancará el play off de cuartos de final contra el Lenovo Tenerife el domingo 28 de mayo Ya se sabe desde hace varias jornadas que el Lenovo Tenerife será el rival en esa eliminatoria de cuartos de final por el título, y ahora lo que falta por conocer es el orden de los partidos en función de quién será el cuarto y quién el quinto cuando acaben el martes los partidos de esa última jornada. Lo que es seguro es que el próximo domingo 28, en plena noche electoral, empezará el cruce de cuartos entre Unicaja y Lenovo. Si todo sigue igual, será en La Laguna ese primer partido. Pero eso se sabrá oficialmente este martes por la noche.