El Martín Carpena tomará la palabra en el play off con un lleno ante el Lenovo

Ahora les toca hablar al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y a la ‘marea verde’. El Unicaja tiene el jueves (21.00 horas) ante sí la oportunidad de certificar con una victoria el pase a las semifinales de la Liga Endesa... si es que cierra la eliminatoria ante el Tenerife con un resultado de 0-2 a su favor. No será fácil batir por tercera vez consecutiva -las dos del play off y la última de ACB- al Lenovo, pero ante la afición todo es posible y la oportunidad no puede ser mayor.

Y es que el Unicaja ya tiene eso por lo que tanto había luchado en el esprint final con los canarios: el factor cancha a su favor. Todo el mundo tiene claro que jugar en casa lo hace todo más sencillo. Sin embargo, los cajistas le hicieron frente a esa verdad no escrita, a los engranajes de Txus Vidorreta y a la fortaleza del Santiago Martín para dar el primer golpe, y ahora volver a Málaga con el poder de clasificarse y esperar al ganador del cruce entre Barça y Valencia Basket. Lenovo 59-72 Unicaja: A solo un paso de la semifinal Cuerpo técnico y plantilla son muy conscientes de que ‘vuelan’ con la afición detrás. A las pruebas hay que remitirse. 10.602 personas es la capacidad tope que tiene el Martín Carpena en un partido de baloncesto. ¡Y esta temporada ya van tres llenos! El primero llegó con la visita del Real Madrid en la jornada 3, el segundo con la celebración de la Copa del Rey en la previa del encuentro ante el Basquet Girona y el tercero en el posterior aterrizaje en Málaga del Barça. La buena noticia es prácticamente seguro que puede haber un cuarto. A última hora de este lunes, ya son menos de 150 entradas las que hay disponibles para ver el Unicaja-Tenerife del próximo jueves. Es más, antes del encuentro en La Laguna había aún 773, pero el triunfo ha provocado que desde entonces el goteo haya sido continuo y todo apunta a que habrá que colgar el cartel de «no hay billetes» en las horas previas del segundo choque de la eliminatoria liguera. El Carpena, una fortaleza Con el Palacio a rebosar -sin contar la Final Four de la Basketball Champions League ni tampoco el duelo ante el Dinamo Sassari-, solo Madrid, Baskonia -en prórroga- y Barça han ganado, y no de cualquier manera. El equipo de Chus Mateo estuvo contra las cuerdas hasta el último minuto de un partido en el que a escasos segundos del final Sergio Llull anotó una canasta decisiva (71-75). El Unicaja fue el que se desinfló en el último cuarto ante los de Joan Peñarroya y al que le faltó físico en esos 5 minutos extras (81-89). E igual desenlace que contra los de la capital tuvo el choque frente a los de Saras Jasikevicius (81-86). Es decir, que la ‘marea verde’ no ha tenido que presenciar este año ninguna humillante paliza. El propio Tenerife ya sabe lo que es caer en el ‘infierno’ verde y morado. Y no hay que remontarse hasta 2017, sino a hace poco más de una semana. El Unicaja batió al Lenovo en la reciente jornada 33 de la Liga Endesa por 75-71. Otro encuentro en el que los de Ibon Navarro fueron muy superiores a su rival y en el que solo la lucha final por el basket average consiguió maquillar ligeramente el resultado en favor de los visitantes aurinegros. Ahora llegarán con muchas más necesidades que aquel día y, aún más importante, con muchas más exigencias. Es cierto, tal y como dice Ibon Navarro, que el partido de este jueves será muy diferente. Ha llegado uno de los grandes momentos para los entrenadores. Toca ajustar, corregir y acertar con todo lo que se modifica porque un mal cambio y una reacción tardía... te puede mandar a casa a las primeras de cambio. El equipo cajista ya sabe que hizo muchas cosas y muy bien en La Laguna. Las tendrás que repetir y para ello contará con su principal arma: el factor Carpena. Si el Unicaja y la afición hubiesen imaginado un escenario idílico para sentenciar la eliminatoria de cuartos... ni los más optimistas hubiesen pensado en la oportunidad de hacerlo con un 0-1 a favor y con el mejor ambiente posible en el Palacio. Así que equipo y público tendrán que dejarlo todo en la pista porque es mejor evitar tener que volver a Tenerife.