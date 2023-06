Santi Yusta, una opción de futuro en el radar del Unicaja

Se presenta un verano 2023 muy tranquilo en las oficinas de Los Guindos. Durante los últimos meses se ha renovado a casi toda la plantilla verde y hay muy poco trabajo pendiente para edificar el nuevo proyecto deportivo del Unicaja 2023/2024. Hay 10 jugadores con contrato en vigor -Alberto Díaz, Kendrick Perry, Darío Brizuela, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Melvin Ejim, Dylan Osetkowski, David Kravish y Yankuba Sima-, dos más están a falta de anunciar su renovación -Tyson Carter y Augusto Lima- y solo está pendiente saber qué va a pasar con Will Thomas, al que se le ha comunicado que deberá rebajar su ficha para seguir en el equipo.

Que se hayan hecho los deberes a tiempo no quiere decir que el director deportivo, Juanma Rodríguez; el presidente, Antonio Jesús López Nieto, y el técnico, Ibon Navarro, estén de brazos cruzados. Su obligación es estar al tanto de cómo evoluciona el mercado... y en esas están los rectores de la entidad cajista.

Como ya se informó la pasada semana en varios medios, Tyson Pérez, jugador del MoraBanc Andorra que esta temporada ha jugado cedido en el Real Betis Baloncesto, es un jugador que está en el punto de mira del club de Los Guindos. Si Will Thomas dijera "no" a su renovación a la baja, podría ser una apuesta para el puesto de "4", pero independientemente de lo que pase con Will en estos próximos días, el caso es que Tyson Pérez interesa por muchos motivos de cara al futuro.

Otro jugador que está en la agenda verde, aunque tampoco para un fichaje inminente, es el del alero madrileño Santi Yusta. Al igual que en el caso de Tyson Péres, Yusta tiene contrato ahora con otro equipo, en su caso el Casademont Zaragoza, con el que renovó el pasado verano por espacio de dos temporadas.

Yusta es un jugador con un gran presente, pero sobre todo con un futuro al que no se le adivina techo. Actual capitán del Casademont Zaragoza, ha firmado esta campaña 11,2 puntos, 3.4 rebotes y 10,1 créditos de valoración en la Liga Endesa, demostrando estar totalmente recuperado de sus dos graves lesiones en la rodilla izquierda, pues en 2020 se rompió el ligamento cruzado anterior y en 2021 se lesionó el menisco.

Un jugador sin techo definido

El jugador de 26 años está entrando en la madurez de su vida deportiva. Debutó en la ACB cuando apenas había cumplido los 17, en mayo de 2014. Fue en las filas del Real Madrid y bajo las órdenes de Pablo Laso, quién le hizo debutar frente a Gipuzkoa Basket. Los blancos ganaron aquel partido por 81-72 con dos puntos en 36 segundos del prometedor alero. Desde entonces se ha convertido ya en un clásico de la Liga, con más de 200 partidos disputados en 10 temporadas.

La llamada de Scariolo para regresar a La Familia para los partidos de clasificación del EuroBasket 2022 y del Mundial de 2023 demuestra que es un jugador de primer nivel, algo que no ha pasado inadvertido para un Unicaja en el que a día de hoy no tiene sitio, pero que podría guardarle un hueco en el futuro inmediato, sobre todo teniendo en cuenta que a Jonathan Barreiro solo le queda un año más de contrato y su futuro a partir de junio de 2024 es una incógnita. Yusta, de momento, está en el punto de mira.