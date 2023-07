El Unicaja abre la puerta a los nuevos abonados

Si eres de esos aficionados que has sudado la gota gorda estos últimos meses por conseguir una entrada para los partidos que el Unicaja jugaba en el Martín Carpena, llegó el momento de solucionar el «problema». Este lunes 3 de julio, a partir de las 9:00 horas, salen a la venta los abonos del Unicaja para la temporada 2023-24. Una gran oportunidad para disfrutar de todos los partidos que juegue en casa el equipo verde en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League, incluidos los del play off por el título nacional y el Round of 16 y la eliminatoria de cuartos de final previa a la Final Four continental.