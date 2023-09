Melvin Ejim. Incombustible (9)

Ejim estaba el domingo en Filipinas ganando la medalla de bronce en el Mundial, viajó hasta Canadá y el miércoles aterrizó en Málaga. Pues tal y como llegó, tuvo dos entrenamientos con el equipo, se desplazó hasta Murcia para jugar la Supercopa -con muchas dudas por el castigo físico- y, como quien no quiere la cosa, 9 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en 19.52 minutos. Incombustible.

Alberto Díaz (6)

Quizás, el más lento de los internacionales en cuanto a ritmo. Más allá de un triple en el último cuarto, se le vio poco en ataque. Ahora bien, toda la poca energía que se le vio la empleó en defensa. Sacó una falta en ataque valiosísima en los últimos minutos y capturó los rebotes para ganar.

Kendrick Perry (6)

Muy en pretemporada. ¿Incluso castigado a veces por la muñeca? Ojalá le respete para la final, pero lo cierto es que le vio muy acelerado algunas veces y algo errático en la toma de decisiones, además de en el tiro.

Tyson Carter (7)

No dio un ruido durante todo el encuentro, pero todo apunta a que los 10 puntos, como mínimo, por partido no se los va a quitar nadie. Eso sí, le falta imponerse en los momentos importantes. Tuvo una pelea constante en defensa con los murcianos... y ganó por suerte para el equipo.

Tyler Kalinoski (6)

Tan solo 14 minutos. Acostumbrados a los recitales que dejó el pasado curso, supo a muy poco los 3 puntos que dejó en el Palacio universitario. Contra el Madrid tiene un nuevo reto y deberá coger mayor importancia para pelear por el título de la Supercopa.

Kameron Taylor (7)

Se estrenó con el Unicaja en un partido ‘grande’ y demostró todo lo que puede aportarle al equipo. En algunos momentos le pudo pasar factura, pero fue cogiendo confianza con el paso de los minutos y dejó muy buenos momentos en defensa, y 9 puntos. Va a llegar a mucho más.

Nihad Djedovic (8)

30 minutos a sus espaldas para llevar al club a ese último paso por un nuevo título. Se nota que empezó la pretemporada desde el principio y está muy entonado. 13 puntos, 6 rebotes y 3 recuperaciones. Efectivo delante y un muro atrás, a pesar de la velocidad de los exteriores murcianos. Eso sí, fue partícipe de ese minuto final de descontrol con alguna pérdida tonta.

Jonathan Barreiro (6)

Desaparecido por una más que preocupante razón. Podía ser una figura muy importante para darle un respiro a Will Thomas o a Ejim, pero sus 10 minutos se deben a una lesión en el sóleo. Baja muy sensible -otro más en el juego interior- para afrontar un Real Madrid que exigirá el 100% de Ejim con los Hezonja, Deck... Ojalá lo menos posible porque la Liga está a solo una semana y el calendario no está para perder a nadie más.

Will Thomas (7)

No tuvo el rendimiento de los últimos partidos de pretemporada, pero lo cierto es que fue el gran damnificado durante el partido por los problemas que fueron surgiendo. Empezó como ‘4’, en su posición natural, y tuvo que jugar algunos minutos como pívot para suplir tanto a Osetkowski como a Diop. No obstante, estuvo muy contundente atrás y cumplió a gran nivel.

Dylan Osetkowski (6)

Era uno de los hombres señalados, destinado a ser el ‘5’ de referencia. Sin embargo, se cargó con 3 faltas en 5 minutos del primer cuarto y ahí acabó su participación hasta después del descanso. A partir de ahí, asentó la cabeza y se mantuvo firme hasta el final. Aun así, a veces le falta templanza.

Ilimane Diop (2)

Está en condición de temporero, pero... ¿tiene calidad o ganas de jugar en el Unicaja? Le dio aire al equipo para sustituir a Osetkowski por sus tres faltas, aunque el recambio no trajo más que una actitud blanda en la zona y muchos fallos de concentración. Es mucho más que saber o no los sistemas. Mejoró con el paso de los minutos, pero lejos de lo que se espera.