Ibon Navarro no descarta a David Kravish para el partido de este sábado en el Martín Carpena, a las 20.45 horas, contra el Valencia Basket, correspondiente a la jornada 3 de la Liga Endesa. En realidad, el técnico del Unicaja tampoco se mostró muy optimista sobre la presencia del pívot de pasaporte búlgaron en el parqué, pero que no esté descartado, a menos de 48 horas para el partido, se puede considerar una muy buena noticia.

"Kravish se entrenó este jueves y las sensaciones fueron buenas. Lo vamos a intentar. En función de sus sensaciones de viernes y sábado, tomaremos una decisión. Todo dependerá de cómo se encuentre David", explicó el entrenador vasco.

Inoportuna fascitis plantar

Kravish regresó de las vacaciones veraniegas con una fascitis plantar que le ha impedido realizar la pretemporada con sus compañeros. En las últimas semanas ha comenzado a trabajar de manera intermitente y siempre en función de sus sensaciones. Se va día a día con él y eso se seguirá haciendo hasta que se entrene de forma regular y remita definitivamente su dolencia.

¿Convocado contra el Valencia Basket?

Navarro tomará una decisión sobre si Kravish se viste o no el mismo sábado, un par de horas antes del partido. El técnico tiene que pensárselo bien ya que deberá hacer dos descartes en el caso de incluir a Kravish entre los 12 convocados. El "plan" de Ibon es meter lo antes posible al pívot de pasaporte búlgaro en la dinámica del equipo, para que vaya cogiendo ritmo de competición. Si los médicos dan el ok y el jugador no tiene molestias, es muy probable que entre en la convocatoria, aunque eso provoque tener que dejar en la grada a un compañero que esté en mejores condiciones físicas para este partido contra los taronjas.

Último día de Diop

La inminente vuelta de Kravish al equipo llega justo en el momento en el que acaba el contrato temporal de Ilimane Diop, que este domingo dejará de ser jugador del Unicaja. Algo que Ibon Navarro no quiso confirmar, pero dejó entrever en sus palabras: "Estamos contentos con el trabajo de Ilimane, con cómo nos ha ayudado, pero no podemos tener tantos jugadores a la hora de entrenar porque es muy complicado que acumulen las cargas de trabajo que necesitan, al tener tantas rotaciones en los entrenamientos. No por exceso, sino por defecto".