Una escena atípica sacudió ayer el centro de la ciudad de Málaga: mientras unas temperaturas de poco más de 16 grados empujaban a los vecinos a lucir chaquetas y abrigos, un grupo de mujeres en ropa interior y un fotógrafo bajaron de un furgón blanco en plena calle Atarazanas a las 12 de la mañana.

Según se puede ver en las grabaciones difundidas por redes sociales, las cuatro chicas estaban modelando en ropa interior frente a un fotógrafo profesional, utilizando como set la avenida repleta de gente. Aunque no ha trascendido la campaña o el concepto que ha motivado las instantáneas, la particular indumentaria de las jóvenes no ha pasado desapercibida a los ciudadanos, que se han mostrado visiblemente impresionados en Internet.

En los vídeos se puede observar cómo los transeúntes se paran a mirar a las chicas en ropa interior: algunos las graban con sus móviles, mientras que otros las jalean para que se quiten la poca ropa que les queda. Las modelos posan para la cámara mientras exhiben la lencería o enseñan los pechos y las nalgas.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la Málaga Film Office para conocer si las protagonistas tenían permiso para realizar algún tipo de rodaje en la vía pública, a lo que la oficina municipal ha respondido que lo ocurrido no estaba "ni autorizado ni gestionado". Además, apuntan que este tipo de actividades sin autorización podrían sancionarse con multas por "ocupación del espacio público sin permiso".

Los espacios públicos para “cultura” en #Malaga con el PP de Paco De la Torre pic.twitter.com/ojkgf7MOlS — Trifachito Andaluz (@AndaluciaSinVOX) 29 de noviembre de 2022

Las reacciones en redes sociales

Los usuarios han aprovechado la difusión del vídeo para criticar la gestión de distintos políticos y el "modelo de ciudad" que buscan para Málaga: algunos han apuntado hacia el alcalde de la ciudad, el popular Francisco de la Torre, o a la ministra Irene Montero y sus políticas a favor de los derechos de las mujeres.

Más en contacto con la última hora informativa, otros internautas han relacionado la escena con la última polémica con Pablo Motos: "A mi eso me parece 'El Hormiguero'" o con la candidatura de la ciudad de Málaga para acoger la Expo 2027.