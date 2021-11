El equipo del Festival de Málaga prepara su edición número 25, la de las bodas de plata, con una intención por encima de todas: que sea una cita de celebración de la vida, de reencuentro sin distancias por la pandemia, volviendo a las señas de identidad del certamen, marcado por el calor y el color del público malagueño, al que mucho hay que agradecer de la consolidación del festival. Por eso, el director, Juan Antonio Vigar, ha querido «satisfacer una demanda histórica» y abrir la gala inaugural de una edición «tan referencial» al mayor número de espectadores posible, trasladándola del Teatro Cervantes al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y, por tanto, triplicando su aforo (de 1.000 en el templo de Ramos Marín a cerca de 3.000 en el nuevo emplazamiento). Para que no sólo la disfruten los VIP, los habituales de las listas de protocolo y los profesionales, sino, en buena medida, la ciudadanía que tanto ha contribuido al «importante recorrido» de estas dos décadas y media de cine en español. La cita, el 18 de marzo del 2022.

Lo acaba de anunciar Vigar en la presentación del cartel de la vigésimo quinta convocatoria del certamen, una obra decididamente simbólica, acorde a la filosofía de esta edición ya sin tanta mascarilla ni distancia de seguridad. En esta ocasión, el Festival, que lleva años abriendo un concurso público para elegir la imagen, ha decidido encargar la pieza a la diseñadora e ilustradora sueca residente en Barcelona Petra Eriksson, que ha superado el desafío con una obra «colorida, de esperanza, positiva», en sus propias palabras. 'Málaga Sunrise' es el título, y retrata al «sol saliendo sobre el mar con colores cálidos reflejándose sobre el agua, representando no sólo el comienzo de nuevo día sino también de una nueva aventura», describe Eriksson, que tiene a Pinterest, Google, Adobe, la Academia de Cine de Hollywood y The 'New Yorker', entre muchos otros, en su cartera de clientes.

Una nueva aventura que vendrá con sorpresas, que, por supuesto, no conviene desvelar. Eso sí, de momento, el Festival avanza que ha creado una docena de actividades bajo el paraguas 'Camino al 25' que servirán de aperitivo a las bodas de plata: proyecciones, conciertos de bandas sonoras y mucho más con la intención de cubrir todos los distritos de la capital.