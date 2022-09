No, al final no vamos a poder gritar el mítico mantra del himno de Rage Against The Machine «Fuck you, I won’t do what you tell me»; no, tampoco se podrá disfrutar de una cita musical playera y habrá que regresar a ese Cortijo de Torres recién desahuciado de Feria; y no, no habrá noria en la que subirse para disfrutar desde las alturas de algunos conciertos. El Andalucía Big comienza esta noche su ambiciosa andaduras con muchos noes pero también con algunos síes, fundamentalmente un cartel atractivo, a pesar de la caída (literal) de su gran nombre (C Tangana, Muse, Suede, Franz Ferdinand, Michael Kiwanuka, Los Planetas, Vetusta Morla y muchos más).

Los responsables de Mad Cool, la promotora (asociada en esta joint venture con la malagueña Grupo Mundo) de Andalucía Big, tienen trabajo por delante. Por un lado, acaba de terminar Cala Mijas, el otro festival recién nacido que busca ser la gran cita musical del final del verano, y lo ha hecho con nota. Por otro, y sobre todo, han de hacer olvidar las varias polémicas con las que ha quedado asociada la marca Andalucía Big antes incluso de su alumbramiento. Repasémoslas: bastantes promotoras nacionales acusaron al festival de romper la baraja de contrataciones gracias a contar con los 4 millones de euros en concepto de ayudas del Gobierno andaluz (algo similar a lo del fair play financiero de la Liga Profesional de Fútbol). Luego llegaron las decepciones: el Ayuntamiento no había concedido el permiso al Andalucía Big para su desarrollo en Sacaba (finalmente se ha trasladado al Auditorio del Cortijo de Torres) y, sobre todo, la caída de cartel de Rage Against The Machine (por lesión de su cantante, Zack de la Rocha, que ha supuesto la cancelación del tour internacional de la banda). El accidente supuso la cancelación del hermano madrileño del Andalucía Big, Mad Cool Sunset: la promotora aseguró no haber encontrado un reemplazo de RATM con el suficiente empaque y clausuró la iniciativa. En Málaga los responsables de Mad Cool sí que hicieron fichajes para intentar paliar el vacío del grupo de Tom Morello. Hace unos días, se anunciaron sus sustitutos (Suede, Franz Ferdinand y C Tangana) pero tarde y ofreciendo un plazo de devolución de entradas más que estrecho, tal y como ha denunciado la asociación de consumidores Facua. Consumidores en Acción ha denunciado a la organización por limitar el plazo para la devolución de las entradas tras la modificación del cartel, así como por demorar hasta el 8 de septiembre el reembolso y no reintegrar los gastos de gestión. Los responsables del Andalucía Big esperan que la música que sonará en el Cortijo de Torres nos haga olvidar estos sinsabores y la cita se consolide en un panorama festivalero cada vez más hiperpoblada y en el que pronto, vaticinan algunos, estallará la burbuja. Cala Mijas debuta con nota en el panorama de festivales españoles De Suede y Franz Ferdinand al sarao flamenco de C Tangana Hoy, la primera jornada del Andalucía Big, tendría que haber sido la de la resurrección en nuestro país de Rage Against The Machine. Pero sin Zack de la Rocha y los suyos la cosa tampoco pinta precisamente mal (sobre todo, si es usted portador de orejas desprejuiciadas y omnívoras). Nombres ya clásicos, más que asentados en el panorama indie internacional como los de Suede y Franz Ferdinand, rockeros con ambición y estribillos como Biffy Clyro, bandas magnéticas como la liderada por Ellie Rowsell (Wolf Alice), renovadores de la canción americana como Kurt Vile (& The Violators), talentos singularísimos e intransferibles como Ghouljaboy, Gus Dapperton y Lucy Dacus y, cómo no, esa gran sobremesa flamenca (de madrugada) que se montará C Tangana son algunos de los atractivos de la primera jornada en el Cortijo de Torres. Y quedarán dos más todavía. La letra pequeña del cartel: cinco recomendaciones GHOULJABOY Del trap al city pop «Ey, bro, siempre te han dicho que eres flojo / Normal que sientas ese enojo / Solo hay una cosa en tus ojos / Y es ver al mundo arder, y es ver al mundo arder». El que escribe es Ghouljaboy, uno de los talentos más singulares del panorama nacional. El jerezano comenzó haciendo trap (aprobado por La Vendición, el sello de Yung Beef) pero pronto se cansó y se pasó a un indie casero y a ese city pop tan caro de oír por estos pagos. NOVA TWINS Caña de hoy en día Su concierto va a ser un auténtico pepinazo. Con el swag de la música urbana y la electricidad de un seudometal grabado por Steve Albini, las británicas Amy Love y Georgia South forman un follón bueno, pero sin sacrificar unos estribillos ultraadherentes y exhibiendo unos looks impresionantes. Recomendables para el padre nirvanero y el hijo fan de Rina Sawayama. GUS DAPPERTON Inocencia contagiosa La música del también modelo siempre ha estado al borde de la hiperestilización y la superficialidad (su más reciente disco cruza la línea en demasiadas ocasiones) pero es indudable el encanto de lo que hace Brendan Patrick Rice con esa especie de pop de dormitorio, de hechuras simples pero bien texturadas, de una inocencia contagiosa. MICHAEL KIWANUKA Se sigue haciendo soul bueno ahora mismo Para muchos el británico tristón es quien está ofreciendo la mejor música soul del momento. Lejos del trendismo urban en que ha caído el estilo en EEUU, el también guitarrista (y gran, gran guitarrista) sigue creando, con paciencia y calma, un repertorio excelso, siempre pegado a la emoción genuina. Quizás un festival no sea el mejor contexto en que saborear su música (densa, emotiva, que discurre lenta, pero quién sabe si no echaremos de menos las producciones de Inflo y Danger Mouse y nos dé igual si los de al lado no paran de hablar durante las canciones. JOEY VALENCE & BRAE Los bistiboys del siglo XXI Si añoras a Beastie Boys, pásate por aquí, porque estos chavales son lo más parecido que vas a escuchar. Si escuchar un tributo tan descarado acabe siendo un ejercicio de descaro desopilante o una cosa refrescante y vivificante, depende de si hay temazos para sostener el asunto, y estos señoritos tienen unos cuantos. Cortes de tráfico por el Andalucía Big Festival Con motivo del festival, el Ayuntamiento informaba este miécoles del cierre al tráfico de la avenida de Las Malagueñas desde Camino San Rafael (a la altura de la glorieta del Carnaval) y desde calle Paquiro (a la altura de la glorieta del Auditorio); así como los accesos a dicha avenida desde la zona norte, es decir, recinto ferial y Palacio de Ferias y Congresos (en concreto, desde las calles Antonio Rodríguez Sanchez, Peñista Rafael Fuentes y José Blánquez “El Maño”, además del vial del Palacio de Ferias y Congresos en su tramo más próximo a avenida de las Malagueñas).