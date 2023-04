Boris Becker: triunfo y desastre de una leyenda del tenis

El documentalista Alex Gibney es un experto en referentes con pies de barro: a lo largo de su prolífica carrera ha retratado a ejecutivos fraudulentos (Enron: los tipos que estafaron a América), gobernadores demócratas exhibicionistas (El cliente nº 9. La caída de Eliot Spitzer) o cierta falsa gurú de la biotecnología (Elizabeth Holmes en The Inventor: Out for blood in Silicon Valley). Y antes de finiquitar su exploración «definitiva y sin adornos» del más que discutido Elon Musk, estrena El mundo contra Boris Becker (Apple TV+, este viernes, día 7), miniserie documental sobre los claroscuros de una leyenda del tenis, un deportista en apariencia tan mentiroso como el protagonista de otra de sus películas: La mentira de Lance Armstrong.

Mano a mano con el productor John Battsek (Searching for Sugar Man), Gibney emplea dos capítulos de larga duración en contar el auge y caída de Becker, de sus tiempos como joven prodigio a su condena a dos años y medio de prisión por ocultar bienes cuando se declaró en bancarrota en 2017. Más que de auge y caída, el director habla de Triunfo y Desastre, como se llaman los episodios. Es una referencia a la cita del poema Si… de Kipling que puede leerse en la entrada de jugadores a la pista central de Wimbledon: «Si puedes encontrarte con el Triunfo y el Desastre, y tratar a esos dos impostores de la misma manera». Gibney siempre había sido fan de Becker, tanto en su faceta de jugador como de comentarista de la BBC, pero lo que le convenció de abordar su historia fue su participación en Nick Bollettieri: el amor no vale nada, documental sobre el mítico entrenador de tenis. Si lograba que el alemán hablara de forma tan elocuente sobre sí mismo durante unas horas, el resultado podía ser magnífico. «Fue la habilidad de Boris como jugador, pero también como narrador, lo que realmente me animó a hacer esta historia», dijo el cineasta solo hace unos días a Christiane Amanpour en la CNN. Debacle y victoria El primer episodio empieza por la debacle, dos días antes de la reciente sentencia condenatoria. Poco después, saltamos en el tiempo a su victoria en Wimbledon en 1985 con solo 17 años; todavía hoy sigue siendo el ganador más joven de la historia del torneo. A lo largo de su carrera, más que detallada en la docuserie, el pionero del power tennis acabó imponiéndose en 49 torneos individuales, incluidos seis títulos de Grand Slam. Además, ganó la medalla de oro en dobles masculino en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 junto a Michael Stich. Casi nada. Desde luego, Becker es un personaje fascinante y el mejor narrador posible de su historia, pero en la serie (o doble película) brillan también los testimonios de su familia inmediata o de estrellas del tenis como su héroe Bjorn Borg, su rival John McEnroe o su aprendiz Novak Djokovic, del que fue entrenador entre 2013 y 2016. Eso por no hablar de su antiguo manager Ion ȚTiriac, el mismo que dijo a la DPA «no me casé con Boris Becker porque no soy maricón». Era su forma de decir que lo daba todo por él y que quiso hacerle todo lo rico posible; de ahí que al parecer recomendara a su protegido vivir en Mónaco para pagar los menos impuestos posibles. Al mismo tiempo, en una volea torpe, Becker compraba una residencia y pasaba tiempo en Múnich. En 2002 era condenado a dos años de libertad vigilada y un par de sanciones, una de 300.000 euros y otra de 200.000, por un delito de evasión fiscal. Escándalos personales Es en la segunda parte, Desastre, en la que se cuenta ese choque con las autoridades financieras alemanas. También aquí aprendemos sobre los puntos más bajos de su bastante pública vida privada. En 1993, el díscolo Becker parecía sentar cabeza casándose con la actriz y modelo Barbara Feltus, la misma con la que había posado desnudo para una polémica foto de portada de Stern. Pero la ilusión duró poco. En 1999, el mismo año en que se retiró del circuito profesional de tenis, un descuido con una camarera en el restaurante Nobu londinense tuvo como resultado a su hija Anna. El divorcio, primero de dos para Becker, llegó dos años después. Alex Gibney quiere retratar al extenista como una especie de pistolero del oeste -los duelos en la pista están musicados con Morricone-, pero la sucesión de conquistas invita a pensar en un James Bond aún menos honesto. Su capacidad para mentir se extiende a otros ámbitos: en la película asegura no saber por qué quieren condenarle a prisión, algo que debió cambiar mientras estuvo entre rejas. «Por supuesto que era culpable», admitió en la entrevista que concedió a Sat.1 tras cumplir ocho meses de condena y ser deportado a Alemania por las autoridades de Reino Unido. Con su admisión de la verdad, Becker se vuelve seguramente menos interesante para el director de la serie. Es decir, no habrá nunca un tercer episodio.