Elphomega: «Está bonito saber que el esfuerzo no ha caído en saco roto y he inspirado»

Cuando lanzó la primera parte, 'The Freelance', aseguró que el proceso fue una especie de liberación, de conceptos que le constreñían. ¿Para qué le ha servido esta segunda parte?

La filosofía de esta segunda entrega ha sido la misma que la anterior, salvando ya la novedad, es una continuación lógica más ambiciosa pero que persigue lo mismo que comentas. Entre una y otra publiqué Truly Yours con Ciclo, que pretendía ser un álbum, no conceptual, pero sí con un sonido más homogéneo y definido al haber un único productor detrás. Me apetecía volver al formato de 'The Freelance' porque todavía había muchos artistas con los que deseaba trabajar y sentía que se podía armar una buena segunda parte.

La nómina de invitados es realmente impresionante. ¿Qué debe tener alguien, un rapero, un productor, un cantante para poder colaborar con usted? ¿Busca la afinidad, el contraste o ambos?

¡Lo busco todo! Lo fundamental es que lo admire y que me sienta representado con algún aspecto de su trabajo, intuyo la química que se pueda generar entre nosotros, la vibra que puede salir de ahí. Me crea mucha curiosidad.

Uno de los elementos que a mí me parecen clave en esa «liberación» de la que hablábamos antes es su expresión misma ante el micro: más flexible, no hablo de flow, sino de interpretación, de matices en la voz, de giros más allá de la métrica. ¿Instinto o búsqueda premeditada?

Nada planeado, no, supongo que dejarme llevar por el instinto, eso es. Quizá esta deriva venga por mayor seguridad o experiencia, no lo sé, no lo he pensado, puede que forme parte de esa liberación de la que hablamos, o quizá podamos pensar que es un mecanismo desarrollado por mi subconsciente para intentar mantenerme fresco, eso me gusta.

Dice en una canción de 'The F2eelance' algo así como «no he tocado la gloria pero tampoco el boquete». ¿Cree que haber habitado ese espacio, en el que no ha habido un súper éxito pero tampoco un fracaso, es lo que le ha permitido la libertad que has necesitado?

Está claro que a más independencia, más libertad, y que a mi cuenta corriente no le gusta esto. Sí, es correcto, nunca he trabajado con multis, siempre con sellos independientes, aunque de los grandes en su momento. Con ellos nunca llegué a sentir esa presión de la industria que sienten las súper estrellas y tomé las decisiones por mí mismo, sin injerencias externas. Por eso también he contado con presupuestos ridículos para esos discos. Como digo en alguna canción: «Más dinero es más lío, menos dinero es más mío».

Libertad, por cierto, que ya es total a la hora de hablar de tu carrera: desde hace tiempo se autoedita y se autogestiona.

En el sistema estás de una manera u otra, antes te encontrabas sometido al dictamen de las compañías discográficas y ahora en muchos aspectos de igual manera, de las plataformas. Ahora aunque seas independiente, ese tipo de distribución que es la mayoría de las veces abusiva con el artista es prácticamente imposible de evitar, aunque existan otros portales más directos y rentables, de menor intermediación como Bandcamp, la gran difusión está en esas plataformas. Mira, como hemos hablado, no soy una gran inversión en términos económicos para ningún sello, nunca he recibido ningún adelanto y por otra parte como ya he dicho he recibido poquísimo presupuesto para mis discos, entonces, ¿para qué nos necesitamos?

Últimamente, a propósito, de nuevo, del disco de André 3000, se está hablando mucho del rapero en la edad madura. Dice la mitad de Outkast que él no se va a poner a rapear sobre colonoscopias. ¿Y usted?

¡Se puede rapear de una colonoscopia, claro que sí! Pero entiendo perfectamente el discurso de 3000... A ver, en cierta forma me pasa lo mismo, el hambre y las inquietudes no son las mismas con 47 que con 25. Yo me doy un par de años a priori.

¿Y entonces se acabó?

Tengo otro proyecto previsto a corto plazo, además de un par de singles... Y eso parece todo, aunque no me cierro a la posibilidad de algo que me pueda iluisionar. Me quiero dedicar a la creación y edición de cómics, mi otra pasión que tampoco me hará rico, con mi sello Bad Auteur, que he creado este año.

¿Cuál será su legado en el hip hop? Para muchos es un rapero de raperos, una figura de prestigio.

Está bonito eso. También por constatar que todo el esfuerzo que le puse no cayó en saco roto y sirvió para inspirar a otra gente. Al final no hice las cosas del todo mal.