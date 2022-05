En pocos deportes de equipo la actuación de una determinada jugadora es tan importante como las porteras en el balonmano. Su labor es fundamental para ganar partidos. Por mucho que un equipo tenga un día inspirado en ataque y por mucho que el equipo apriete en defensa, si la que está debajo de los palos no está fina, ganar se hace casi imposible.

Este domingo se juega en Telde el partido de ida de la final continental de la EHF European Cup 2022 entre el Rocasa Gran Canaria y el Balonmano Costa del Sol Málaga. Frente a frente, dos equipos con dos de los entrenadores con más futuro del balonmano femenino español, Suso Gallardo y Robert Cuesta, con dos plantillas repletas de jugadoras de nivel top y con la presencia destacada de las dos guardametas de las «Guerreras»: la «pantera» Merche Castellanos y la valenciana Silvia Navarro.

La Opinión de Málaga ha reunido a solo dos días para que arranque la lucha por el título europeo a las dos guardametas internacionales para que den su versión particular de qué puede pasar en una final en la que la portería se presume que será decisiva para la resolución del título.

Merche Castellanos asume que estamos ante una «final de porteras»: «La portería es un puesto que influye bastante en el resultado. Es verdad que para bien y para mal es una posición muy importante y yo creo que va a ser clave estar bien en portería para ganar la final. Principalmente porque enfrente tenemos a una grandísima portera que nos lo va a poner muy difícil».

Silvia Navarro, por su parte, reparte más protagonismo también en la defensa de sus compañeras, además de en la portería propiamente dicha: «Creo que será más importante la defensa de todo el equipo. Son dos partidos de 60 minutos en los que va a ser muy importante el colectivo».

Las dos guardametas internacionales se echan flores la una a la otra. Para Merche, «Silvia es una portera que, aparte de que con los años va a mejor, es muy rápida, muy lista, aguanta mucho y ya nos conoce. Es muy ágil con una velocidad de reacción increíble». La arquera del Rocasa le devuelve los elogios y también se acuerda de Virginia Fernández, la otra portera de las «panteras». «Merche tiene un saber estar en la pista brutal. Nunca se descompone, da gusto verla jugar. Ahora mismo está en un gran estado de forma. Es un seguro de vida para el Balonmano Costa del Sol. Tanto ella como Virginia, que es otra gran portera. Es un lujo para Málaga tener esa pareja en su portería».

Pero ¿hay algún aspecto deportivo en lo que Merche piense que es mejor que Silvia?... «No sabría decirte. A lo mejor en la envergadura. Ella es más bajita y más rápida. Yo soy más alta, soy más grande. Yo creo que las dos vamos a estar ahí y no voy a poder sacarle ventaja en nada.

Navarro tampoco ve nada en especial que le haga mejor que Merche, ni siquiera su experiencia de tantos años jugando en la elite. «No me veo en nada mejor que ella. Somos dos estilos de porteras muy distintos. Un tipo de juego diferente. No puedo decir ni que mi veteranía es superior porque Merche es que es perfecta», aseveró .

Pero, ¿cómo son fuera de la pista una y otra jugadora? Merche desvela que el trato entre ambas como compañeras de selección es muy bueno. «Llevamos ya muchos años coincidiendo. Hay muy buen ambiente en la selección y con ella. Me alegra que la vaya muy bien todo porque es una gran compañera».

Silvia también destaca su buen rollo con Merche. «Es una gran compañera. Siempre está riendo. Es la reina de la alegría. A veces me dice gente de fuera que parece una chica dura, por cómo celebra sus paradas, pero qué va. Es justo lo contrario. Te ríes mucho con ella, es muy ameno pasar tiempo a su lado».

Respecto a las claves que puede haber en esta final, una y otra portera tienen su particular visión. Para Merche, «la clave va a ser intentar hacer un partido muy serio en defensa. El encuentro en Telde va a ser muy complicado, es la primera toma de contacto con la final. Vamos a tener que estar muy serias en defensa e intentar cortar sus puntos fuertes, como el lanzamiento exterior y a su pivote, y estar acertadas de cara a puerta para intentar que Silvia Navarro nos haga el menor daño posible».

La guardameta valenciana del Rocasa habla de un partido de 120 minutos. «Es una final a dos partidos. Tenemos que pensar en 120 minutos, no en 60. No es vital el resultado del domingo. Ni para bien ni para mal. Me hubiera gustado jugar el segundo partido en casa, pero esta vez le toca a Málaga. Lo que es muy importante y estoy resaltándolo esta semana en todos los sitios es que hay dos equipos españoles en una final europea y eso es algo muy importante para el balonmano español», finalizó.