Al Antequera CF le falta puntería en el feudo del Intercity (2-1)

El Antequera CF perdió por la mínima en el feudo del Intercity (2-1) pese a jugar más de una hora contra diez. Así ha encadenado cuatro jornadas sin ganar y ha visto cómo se queda fuera de los diez primeros puestos en el segundo grupo de Primera RFEF. Merecieron más los blanquiverdes, porque desaprovehcaron media docena de ocasiones muy claras ante la escuadra dirigida por Héctor Sandroni.

En una segunda parte marcada por el fuerte viento que reinaba en tierras alicantinas, los pupilos de Javier Medina sólo pudieron acortar distancias por medio de Txus Alba. Al descanso el marcador reflejaba las dos dianas locales, así como la expulsión por roja directa de Emilio Nsue. La polémica también entró en juego durante los primeros compases porque fue muy discutido por los jugadores antequeranos el penalti que rompió la igualdad inicial.

La recta final del encuentro no deparó cambios en el tanteo. Sin embargo, con los visitantes totalmente volcados sobre el área del Intercity, Destiny, Pepe Mena o César Sousa dispusieron de las mejores oportunidades para neutralizar el marcador y arañar así un punto. También la tuvo ya en el descuento el local Traoré, en sendos contragolpes bien interceptados por el arquero Iván Redondo y el carrilero David Rodríguez.

Jugada clave

La clave del duelo de esta matinal de Domingo de Ramos bien pudo estar en esa primera acción con diana para los locales. Humanes intentó despejar un balón dividido ante la presión de un rival. Pero para sorpresa de todos el colegiado interpretó que el pie del jugador visitante golpeó al ariete del Intercity en el área, en vez de al esférico, como le pareció a toda la zaga blanquiverde e incluso pudo lugo apreciar en las repeticiones por televisión.

La pena máxima la transformó Álvaro Pérez en el minuto 11 y de inmediato hubo reacción antequerana. Hasta por dos veces, en una de ellas con Luismi Redondo como protagnista, estuvo a punto de llegar el empate. Y llegó no obstante un segundo gol local, esta vez al contragolpe, después de que Emilio Nsue asistiera a Pol Roigé. Era demasiado castigo porque en cinco minutos habían llegado sendos tantos ante un Antequera CF decidido a romper su racha de tres jornadas sin ganar.

Siguió la presión insistente de los de Medina y volvió a tenerla Humanes, que cabeceó fuera por muy poco para haber estrenado el casillero del Antequera CF. Restaba la mitad de esta primera parte y con la intensidad de los visitantes no estaban nada cómodos los alicantinos. De hecho, en una acción sin demasiado peligro en el centro del campo, Nsue fue expulsado por roja directa al soltar el brazo ante uno de los zagueros blanquiverdes.

El encuentro desde ese instante sólo tendría un dueño en cuanto al dominio de la pelota. Pero en toda la segunda mitad no habría más que un tanto. Llegó justo al alcanzarse la primera hora de juego, después de una buena asistencia de Luismi Guiérrez. El esférico en las botas de Txus Alba acabaría en las redes de Gaizka Campos, tras un disparo fuerte y ajustado. Era el premio a tan intenso cerco sobre los dominios del Intercity. No obstante, ahí quedaría en cuanto a goles la suerte del partido. Porque esta vez no hubo la suficiente puntería como para alcanzar un reparto de puntos más que merecido en esta ocasión para el equipo malagueño.

Ficha técnica:

FC Intercity: Gaizka Campos; Guillem Jaime, Álvaro Pérez, Rafa Gálvez (Vadik, min. 82), Cristo Romero; Soldevilla (Mikel Mendibe, min. 82), Undabarrena, Xemi, Martín Bellotti (Moha Traoré, min. 73), Pol Roigé (Jon Cebeiro, min. 88); y Emilio Nsué.

Antequera CF: Iván Moreno; Fomeyem (Pavón, min. 84), Lautaro, Humanes (Destiny, min. 46), Jeremy Socorro (Fermín Ruiz, min. 65); David Rodríguez, Chema Núñez, José Mena (Aitor Hidalgo, min. 84), Txus Alba, Luismi Guitiérrez (César Sousa, min. 65); y Luismi Redondo.

Goles: 1-0, min. 11: Álvaro Pérez, de penalti. 2-0, min. 16: Pol Roigé. 2-1, min. 60: Txus Alba.

Árbitro: Figueiredo Comesaña, del Comité gallego. Expulsó por roja directa al local Nsue (min. 60). Mostró amarillas a los locales Undabarrena, Soldevilla y Gaizka Campos, así como a los visitantes Humanes y Luismi Gutiérrez.

Estadio: Antonio Solana (Alicante).