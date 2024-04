Ana Moncada: "Sé que tengo mucho margen de mejora hasta los Juegos de París"

La regatista de Estepona Ana Moncada, que la semana pasada en el Trofeo Princesa Sofía de Palma logró la plaza individual de la clase ILCA6 (Láser Radial) para los JJ.OO. de París del próximo mes de julio,, en declaraciones a EFE, explicó que nunca mira atrás.

"Yo no miro nunca hacia atrás, sé que tengo mucho margen de mejora y seguir evolucionado hasta los Juegos, donde quiero hacerlo lo mejor posible", dijo Moncada.

Con solo 23 años (los cumplió el pasado 28 de marzo) se ha convertido en la más joven de las siete regatistas femeninas del equipo olímpico y en la segunda de todo el equipo, solo le ha superado el joven mallorquín Nacho Baltasar, de 19 años y que competirá en la clase IQFoil (tablas) en Paris.

Después de lograr, el pasado mes de enero, la plaza por país para París 2024, el comité de preparación olímpica designó dos regatas de observación, el Europeo de Atenas en febrero y el referido Princesa Sofía de este mes para la elección de la representante en los Juegos.

La otra gran aspirante era la catalana Cristina Pujol, olímpica en Tokio 2020, que no se lo puso fácil. Ana la superó en las dos regatas, pero por poca distancia en las clasificaciones finales.

Aun así la joven andaluza consideró: "Fue duro. Era una selección, hubo mucha presión, ambas queríamos hacerlo bien y no querer fallar, pero estuve muy tranquila porque me estaba saliendo bien todo el trabajo que estaba haciendo".

"Quieras o no -continuó- por la cabeza te pasan muchas cosas, te preguntas ¿Quiero hacerlo bien?, ¿qué pasará si lo hago mal?, son pensamientos inclusivos y tienes que lidiar con esto. Yo soy muy competitiva, quiero ganar y lo he estado demostrando todo el tiempo. Seleccionada o no, yo quería seguir demostrándolo".

No ocultó que la ayuda de su psicóloga fue también determinante para afrontar estas pruebas. "Intentaba centrarme en el presente y evadirme de pensamientos pasados y futuros. Concentrarme en las salidas y en cada tramo de los recorridos", reveló Moncada.

La presión que ha tenido que superar ahora le puede servir para competir a mayor nivel en los Juegos porque: "He aprendido a controlarla y esto me puede hacer más fuerte. Es una experiencia que nunca he vivido y se que tengo que dar lo mejor de mí; sacar mi mejor versión".

Ana Moncada, durante una de las regatas del test para París 2024, celebrado en Marsella el verano pasado. / © Sander van der Borch

En el agua desde los 7 años

Nacida en Estepona, navega desde los siete y se formó en el Club Náutico Estepona, donde también navegaba su padre y su hermano. Posteriormente pasó a su actual club, el Club Náutico Sevilla y desde 2015 ya compite internacionalmente.

Está muy satisfecha por la ayuda que ha tenido de sus compañeros del equipo olímpico. "Me llevo muy bien con todos y han dado algún consejo, muestras de ánimo y diciéndome que estuviese tranquila, que solo pensara en que lo iba a hacer bien", concretó.

Ella es la más joven el equipo olímpico femenino, pero quiso destacar a la más veterana, la campeona olímpica Támara Echegoyen, que también estará en los Juegos. Sobre quien destacó: "Para mi ella es mi ídolo, el modelo a seguir, trabaja muchísimo, siempre está arriba y dispuesta a echarte una mano para lo que haga falta".

Otros de sus referentes, y dentro de su clase, están la danesa Anne-Marie Rindom, actual campeona olímpica y pentacampeona mundial, y la holandesa Marit Bouwmeeister, campeona olímpica en Río 2016 y tetracampeona mundial.

El apoyo de su familia ha sido clave y se lo agradeció: "Sin mis padres, Paqui y Sergio, no habría llegado hasta aquí. Ahora están muy contentos con todo esto porque, de siempre, han confiado en mi".

No hace mucho reveló: "Mi abuela, que es como mi segunda madre, me inculcó los valores de la familia y mis padres cada fin de semana me tenían que llevar a entrenar a Puerto Sherry y ayudarme en todo".

La próxima competición que afrontará es la Semana Olímpica Francesa en Hyères, del 20 al 27 de este mes, y posteriormente marchará con todo el equipo olímpico a Marsella para entrenar en los campos de regatas que acogerán la competición de vela de París 2024.