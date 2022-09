Málaga y sus vinos

Málaga es una provincia que destaca por la gran diversidad de su despensa gastronómica. Igualmente ocurre con sus vinos, que siguen adquiriendo valor y prestigio con el paso de los años. Las primeras referencias que se tienen del vino en la provincia datan de la llegada de los fenicios a estas tierras. Desde siempre, el vino ha sido un producto estratégico para la economía y, desde hace algunas décadas, también lo es para la promoción de la provincia.

Málaga encara ahora la fase final de la vendimia, en todas sus zonas de producción, una vendimia que comenzó el 29 de julio en la comarca de la Axarquía, la más temprana de Europa, y que se extenderá hasta mediados del mes de octubre, aproximadamente, en la zona de la Serranía de Ronda. Hasta entonces, los viticultores malagueños habrán recogido unos 2,6 millones de kilos de uva aproximadamente, según los datos previstos por el Consejo Regulador del Vino de Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Aunque la sequía ha sido la nota discordante de esta campaña y se ha producido una aminoración en la producción, la calidad de esta campaña se vislumbra de una calidad excelente, por lo que habrá oportunidad de disfrutar de buenos vinos elaborados en la provincia. «La necesidad de agua ha estado presente y ha afectado a la producción, que se verá mermada en torno a un 30 por ciento menos en comparación con otras campañas, pero tendremos unos vinos de calidad excelente», afirma José Manuel Ferreiro, secretario del Consejo Regulador. Esta merma será mucho más significativa en las pasas, donde el gramaje y el tamaño del grano será más pequeño debido a la incidencia de la sequía en la producción de Moscatel de Alejandría, un factor que afecta directamente a las características organolépticas que son tenidas en cuenta por la denominación de origen que ampara las pasas de Málaga.

Autenticidad

Si hay algo que destaca de los vinos de Málaga es su autenticidad. Se trata de vinos de producciones pequeñas y de zonas totalmente distintas en cuanto a características, terreno, paisaje y clima. Precisamente, eso es lo que permite que la provincia sea productora de una gran diversidad de vinos, desde blancos y tintos hasta espumosos, pasando por los tradicionales dulces que dieron fama mundial a Málaga en el siglo XVIII.

Los vinos producidos en Málaga son, además, «vinos con mucha historia», como apunta Jesús María Claros, formador en vinos de Málaga y Premio Puerta Nueva a la difusión de los vinos malagueños. «Hemos conseguido unir la tradición de la denominación de origen Málaga con la modernidad de la denominación de origen Sierras de Málaga». Razón no le falta, pues si bien la DO Málaga fue creada en 1933, la de Sierras de Málaga no nació hasta 2001, un hecho que ha permitido la proliferación de bodegas en la provincia (casi medio centenar) y que muchos bodegueros se hayan convertido en referentes en la producción de vinos tranquilos que están siendo reconocidos con premios nacionales e internacionales.

Vendimia

La merma en la producción de la uva está siendo una constante durante esta campaña debido a la sequía. Aun así, algunas bodegas recogerán más uva de algunas variedades que el año pasado, que estuvo más marcado por las temperaturas altas. Es el caso de Bodegas Excelencia, en la zona de la Serranía de Ronda, que este año tendrá una producción en torno a los 40.000 kilos de uva frente a los 33.000 de la campaña anterior, según apunta su director comercial, Daniel Marín.

La misma situación con la que se ha encontrado la bodega Antonio Muñoz Cabrera, ubicada en la Axarquía, que contará con menos uva al final de la campaña, pero con un grano de una calidad excelente. «Al final la falta de agua ha aminorado la producción, pero también ha evitado cualquier tipo de enfermedad en la planta y que la uva sea muy buena», comenta Juan Muñoz Anaya, propietario de la bodega.

La situación también se repite en la zona de los Montes de Málaga, donde se encuentra Victoria Ordóñez y donde la recolección de la variedad Pedro Ximénez que cultivan tendrá mucha calidad, aunque «la cantidad de este año sea menor que la de otras campañas», señala Victoria Ordóñez, propietaria de la bodega, algo que no impedirá que consigan mostos muy finos y aromáticos que serán la antesala de grandes vinos. La sequía ha afectado igualmente a la recolección de la Pedro Ximénez de la Zona Norte, donde se ubica Cortijo La Fuente. Su enólogo y copropietario, Antonio Navarro, destaca la buena salud de las uvas y la ausencia de plagas y hongos que puedan afectar a las plantas, por lo que augura que los amantes del vino tendrán disponible una añada de mucha calidad.

Esta tónica habitual en la menor cantidad de uva recolectada por estos viticultores e, incluso, en la total escasez de algunas variedades van a ocasionar de forma puntual que no haya elaboración de algunos vinos. Como contrapartida, habrá bodegas que obtengan algunas de sus mejores añadas en vinos dulces por el buen asoleo de las uvas que se está dando esa falta de lluvia.

Con todo esto, no cabe duda de que las nuevas añadas de vinos elaborados en Málaga prometen grandes sensaciones para los amantes del vino. En palabras de José Manuel Ferreiro, «cada campaña es un nuevo descubrimiento y el consumidor siempre va a encontrar algo nuevo permanentemente». Así pues, exploremos la diversidad de Málaga a través de sus vinos.