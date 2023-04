La ausencia en la candidatura del PP del que ha sido el socio no adscrito de Paco de la Torre, el ex 'alcaldable' de Ciudadanos Juan Cassá, saltó inevitablemente a la palestra durante la presentación de la lista en la sede provincial de la formación de centro-derecha. La presidenta del PP, Patricia Navarro, aseguró ante los periodistas que no irá en ninguna de las candidaturas que el partido presentará en los 103 municipios malagueños.

De este modo, Navarro descartaba la posibilidad de incluir al concejal y diputado provincial no adscrito en alguna candidatura, como parecía ser el deseo de él tras hacer de 'llave' en los gobiernos del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación. Eso sí, Navarro no se pronunció cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que a Cassá se le busque acomodo posterior con algún cargo en el Ayuntamiento de Málaga. Además, Navarro tampoco respondió cuando se le preguntó si Cassá se ha afiliado al PP. "Ya sabemos que no está Juan Cassá en esta candidatura e incluso he ido más allá en las respuestas al hablar de las candidaturas de otros municipios, este acto ha sido convocado para hablar de la candidatura de Málaga ", aseveró Navarro visiblemente incómoda. Por lo pronto, la formación de centro derecho ha adoptado por lanzar un primer mensaje en clave higiénica que desvincula de sus papeletas electorales al tránsfuga. Se desactiva así la rumorología que llegó a situar a Cassá en las listas municipales de Alhaurín de la Torre, Torremolinos o Pizarra.