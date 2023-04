El PP de Málaga también ha fichado para las elecciones municipales en Málaga del 28 de mayo a la única concejal de Ciudadanos en Benahavís, María Ángeles Padilla. De este modo, superan la quincena las personas de las que ya se ha tenido constancia que, tras concurrir en las municipales de 2019 con Ciudadanos, han sido captadas por el PP para sus listas en esta provincia.

En Guaro son nueve -con el alcalde José Antonio Carabantes a la cabeza- los candidatos que proceden del patido liberal; en Benalmádena dos de sus tres ediles (María Luisa Robles y José Antonio Alcaide) y figuran como independientes; en Colmenar ascienden a dos candidatas de 2019 (Victoria Martín y Mari Carmen Montañez) y en Ronda (Bernardo Crespo, número 2 de Cs hace cuatro años), Benahavís (María Ángeles Padilla) y Nerja (María del Carmen López) serían uno, según se desprende de las candidaturas registradas por la formación 'popular'.

Esta ha sido una de las líneas seguidas por el PP de Málaga para aglutinar en lo medida de lo posible al espacio de centro-derecha. Igualmente, ha integrado a formaciones independientes de Cortes de la Frontera, Montejaque y Alpandeire. En total, superan los dos centenares, en concreto ascienden a 218, los candidatos incorporados en calidad de independientes -procedentes de otras formaciones o de la sociedad civil- que aparecen en las listas presentadas en la totalidad de los 103 municipios malagueños por el PP.

Fichaje en Benahavís

María Ángeles Padilla va como número 7 en las lista popular para el 28M en el municipio costasoleño de Benahavís, a pesar de que en otoño fue presentada en un acto del partido liberal como su 'alcaldable' en esta localidad.

Finalmente, la fuerza naranja no concurrirá a las elecciones municipales en esta localidad en la que gobierna con mayoría absoluta el 'popular' José Antonio Mena, quien también preside la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol.

Mari Ángeles Padilla aseguró que está "muy contenta" después de que el PP le diera "la oportunidad" de formar parte de la candidatura liderada por Mena -como número 7- para "seguir trabajando con políticas de centro-derecha para los vecinos de Benahavís".

"He intentando que otro afiliado diera el paso y encabezara una lista de Ciudadanos en el municipio, pero no ha sido posible; además, estoy descontenta con el giro que ha dado el partido, sus políticas ya no son las de 2018 cuando yo entré y ahora mismo el centro-derecha se ha quedado huérfano dentro de Ciudadanos, el centro-derecha está en el PP y yo me considero una política de centro-derecha", recalcó la todavía portavoz municipal de Cs en Benahavís en declaraciones realizadas a La Opinión de Málaga.

En las elecciones municipales de 2019, el PP fue la fuerza más votada en Benahavís y cosechó siete de los trece ediles en liza. El PSOE logró cuatro concejales y los dos restantes se los repartieron Vox y Ciudadanos, respectivamente.

Otros movimientos

El fichaje realizado en Benahavís amplía los movimientos efectuados anteriormente en la misma dirección por el PP de Málaga, que la semana pasada anunció la integración en su candidatura de Benalmádena como independientes de actuales concejales de Ciudadanos.

Hace unos días, el PP también aireó en Nerja la integración de la concejala de Ciudadanos María del Carmen López en la lista con la que el alcalde José Alberto Armijo opta a la reelección.

Además, el primero de los fichajes procedentes de Ciudadanos en el PP de Málaga fue el del regidor de Guaro, José Antonio Carabantes, el único alcalde que el partido liberal tenía en la provincia.

Días después de hacer público que no concurrirían con la formación naranja este 28M, José Antonio Carabantes y su equipo -ganadores de las elecciones municipales de 2019 con mayoría absoluta- anunciaron que liderarán la lista popular. Lo hicieron con la connivencia de la dirección provincial de los populares, y este golpe de timón provocó un motín de la directiva local del PP en Guaro, que renunció en bloque.

Un PP de puertas abiertas

En la antesala del registro de candidaturas, cuyo plazo concluyó este lunes 24 de abril, el secretario general del PP de Málaga y responsable de la campaña electoral a nivel provincial, José Ramón Carmona desgranó el planteamiento de 'un partido de puertas abiertas', sin privarse de la captación de candidatos en otras fuerzas políticas, al que se ha recurrido para tratar de reproducir los resultados de las elecciones andaluzas: "Las nuestras son unas candidaturas que incorporan a personas que han pasado por otras formaciones, incluso que han sido alcaldes o alcaldesas desde otros espacios políticos, así como a un alto número de representantes de la sociedad civil”.

En este tipo de operaciones encajan desde la confluencia del centro-derecha en Benalmádena, nutriéndose del grupo municipal de Cs y de la lista en 2019 de Por Mi Pueblo, como el fichaje de alcaldes independientes de la Serranía de Ronda, dónde se juega un diputado provincial que es decisivo si quiere recuperar la mayoría absoluta en la Diputación.

Para lograr ese diputado provincial, cada voto en cada pueblo cuenta y en esa certeza encajan fichajes por el PP como los de los actuales alcaldes independientes de Montejaque y Alpandeire, Diego Sánchez y María Dolores Bullón, respectivamente. Igualmente, hace unos días se anunció la integración de los independientes que gobiernan en Cortes de la Frontera para que encabecen la lista popular en este otro pueblo serrano. Allí, en 2019, ganó la agrupación Vecinos con seis concejales frente a los cuatro del PSOE y uno del PP, por lo que la ambición que atraviesa esta operación es evidente.

Por otro lado, resulta sintomático que Ciudadanos no llegue a presentarse en Benalmádena, Guaro, Nerja y Benahavís, territorios malagueños en los que ha el PP ha integrado a concejales suyos y, por ende, ha desactivado esta competencia desde el centro político en la cita con las urnas.

Presencia de Ciudadanos

Todas estas incorporaciones han producido un notable malestar en la dirección provincial de Ciudadanos, que atribuyó el movimiento de Benalmádena al "juego sucio" del PP y le exigió a sus ediles en el municipio costasoleño que entregaran sus actas.

Igualmente, en un acto público en Marbella, el candidato liberal Ángel Mora denunció este lunes que Ciudadanos ha sido sometido a coacciones por parte del PP marbellí para tratar de sabotear la configuración de la lista electoral con la que concurre en la ciudad costasoleña.

En total, Ciudadanos ha registrado 14 candidaturas para el 28M en la provincia de Málaga, lo que reduce a menos de la mitad de lugares, respecto a 2019, su presencia en los colegios electorales malagueños. De hecho, hace cuatro años el partido liberal superó la treintena de listas en la geografía malagueña.

Ahora, se presenta en plazas que abarcan el 70% de la población de la provincia de Málaga. En la capital está al frente Noelia Losada; en Marbella, Ángel Mora; en Torremolinos, Miguel Rojo; en Mijas, José Carlos Marín; en Vélez Málaga, Rafael Sánchez; en Álora, Ana Sánchez; en Fuengirola, Francisco Javier Toro; en Cómpeta, Manuel Vega; en Cártama, Francisco Santos; en Valle de Abdalajís, Cristóbal Molero; en Igualeja, Fernando Guerrero; en Rincón de la Victoria, Ana Belén Palomo; en Colmenar, Beatriz Báez; y en Alhaurín de la Torre, Antonio López.