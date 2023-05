La irrupción de la campaña electoral no supondrá una gran novedad para los estados de ánimo, si se atiende a las emociones previas que se han vivido en lo que a grandes mítines se refiere. Aún quedan recientes visitas como las de Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, que acudieron a respaldar respectivamente a los candidatos del PSOE y el PP a la alcaldía de Málaga capital, Dani Pérez y Paco de la Torre. Ellos ya no volverán pero el goteo de líderes, expresidentes del Gobierno o ministros no cesará. Yolanda Díaz, José María Aznar, Mariano Rajoy o José Manuel Albares figuran entre quienes han cerrado su presencia en la campaña electoral de la provincia.

Por ejemplo, el lunes 22, la vicepresidenta del Gobierno e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz, pedirá el voto en la capital para la confluencia Con Málaga acompañada por el ministro de Consumo y líder nacional de IU, el malagueño Alberto Garzón. Un día antes, el domingo 21, Mariano Rajoy apoyará a su amiga y candidata del PP a la reelección, Ángeles Muñoz, en Marbella. Y, el jueves 25, José María Aznar estará en Málaga con Paco de la Torre. Ministros socialistas El PSOE también ha cerrado, aunque aún sin fecha fija, la presencia de ministros como el titular de Exteriores, José Manuel Albares, o el de Turismo, Héctor Gómez, que seguirán la estela abierta con su presencia en el inicio de campaña por la ministra de Vivienda y Transportes, RaquelSánchez. Todo listo para el inicio de la campaña electoral en Málaga capital Igualmente, las direcciones nacionales de Vox, Ciudadanos o incluso Podemos se implicarán en la campaña malagueña, aunque aún no han oficializado a los líderes que vendrán. Además de los líderes regionales de PP y PSOE, Juanma Moreno yJuan Espadas, se dejará ver la exdirigente socialista Susana Díaz, que este fin de semana estará en Cómpeta, La Viñuela y Villanueva de Algaidas apoyando a candidatos de su partido.