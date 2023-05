"El que pisa la moqueta mucho se hace más amigo de los poderosos que de la gente para la que gobierna"

Con 24 años, su juventud le diferencia del resto de candidatos que aspiran a la alcaldía de Málaga el próximo 28M. Famoso por declarar la guerra a los candados de los pisos turísticos, Luis Rodrigo, de Adelante Andalucía, ve dos futuros para Málaga, una «ciudad muerta de torres vacías» o una urbe preparada para el cambio climático.

¿De dónde nace la vocación política de un chaval de 24 años, como tú te defines, que aspira a ser alcalde de su ciudad?

Mi primer referente en política fue mi hermano Marcos, el mediano, porque él estuvo cuando empezó la lucha contra el Plan Bolonia y cuando estaba el 15M aquí acampado. Yo era todavía muy chico pero tenía la oportunidad de estar más en contacto con esos movimientos sociales y me flipó porque iba a salir a la calle, me van a escuchar y vas a hacer que el mundo sea mejor. Cuando tuve la edad de militar empecé en las Juventudes Comunistas. Me lo pasé bastante bien, mandé una asamblea en mi instituto y conseguimos montar un colectivo de las juventudes comunistas en este colegio católico. Entré en la universidad, perdí la ilusión pero ya en Suiza me planteé por qué me tenía que ir.

Ha tenido que aguantar aciagas críticas como que es usted un candidato «limitado». ¿Cree que es por su juventud o su corta trayectoria?

Sí, supongo que va un poco porque soy joven y no tengo un currículum tremendo trabajando en la administración o no tengo un doble grado de Derecho y Economía. Pero, ¿para qué quieres tantos títulos si al final acabas liando lo que estamos viendo en nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma y nuestro país?

Se enfrenta a Francisco de la Torre, octogenario y regidor durante dos décadas. El contraste es importante. ¿Necesita nuevos aires el Ayuntamiento?

Sí, de hecho, vengo de firmar un compromiso ético y le he lanzado el reto al resto de candidaturas. Ocho años nos ponemos de límite, más allá de las limitaciones sueldo y temas de transparencia. Ocho años es lo que yo creo que como mucho debería estar alguien ahí, porque el que pisa mucho tiempo la moqueta se acaba haciendo más amigo de los poderosos que de la gente para quien gobierna.

¿Cómo cree que afectará al voto a la izquierda del PSOE que el 28M se encuentre una papeleta que ponga Adelante Andalucía y otra de Con Málaga?

Yo aspiro a movilizar el voto de esa gente que se ha quedado en la abstención, los porcentajes de participación son ridículos, vota la mitad del censo. Estamos poniendo sobre la mesa una nueva opción política, un andalucismo de izquierdas. Igual ellos no lo ven de la misma manera porque cada vez que hay elecciones tratan de vetarnos en todos los espacios públicos como ha pasado ahora con los debates.

¿Entrar en la confluencia nunca fue una opción?

Para empezar hay que tener en cuenta la trayectoria de la que venimos, lo que pasó con el primer Adelante en el Parlamento andaluz. Está muy reciente todavía esa traición que le hicieron a Teresa [Rodríguez] y al resto de compañeros, pero nos lo planteábamos a finales de 2022. Lo que decidieron las bases a nivel andaluz fue que no, porque estamos presentando una opción política distinta y hay que defenderla. Si en este momento clave que acabamos de nacer ya nos vamos diluyendo en otras plataformas que no defienden 100% este andalucismo de izquierdas estamos perdidos.

Su lema es Reiniciando Málaga. ¿Por dónde empezará ese reinicio si el 28M resulta elegido como alcalde?

Ese reinicio puede empezar por revitalizar las juntas de distrito, las mesas sectoriales, los presupuestos participativos y la plataforma de participación ciudadana que tenemos en versión web, que no le hace caso ni el tato. Tenemos también la situación con Luisa Heredia, en la que el Instituto Municipal de la Vivienda no sé si por falta de recurso o interés no se ha movido para mediar entre ella y el fondo buitre. Y los servicios sociales, tenemos el servicio a domicilio, que están yendo a cuidar a tu madre o a tu abuelo cuando ya se ha muerto.

Usted ya es conocido como el candidato “de los candados” por el vídeo en el que simulaba un tutorial para sellar con pegamento las cajas de seguridad donde se guardan las llaves de los pisos turísticos al puro estilo “Comando Loctite” que se ha visto en Madrid. ¿Ha surtido el efecto que buscaba?

Yo creo que sí, porque después de eso muchos periódicos ponían en portada el tema de los candados, el ayuntamiento a la semana siguiente dice 'venga, los vamos a quitar'. Y más allá de eso, porque realmente es una tontería, porque un candado en la vía pública no es más que sintomático de la ciudad que tenemos, lo que se ha puesto sobre la mesa es la crisis de la vivienda en Málaga. Málaga es la provincia con más viviendas turísticas de España ¿por qué nadie ha estado hablando de eso?

¿Cuál es su plan para atajar el problema de la vivienda?

Puntualización que hago siempre. No es el problema de la vivienda, es la crisis de la vivienda. Intervenir el mercado inmobiliario pasa por fijar los precios de los alquileres y al que se pase de unos topes, sancionarlo. Paralizar las viviendas turísticas y hacer una moratoria para que todas las que están operando de manera ilegal paren y esas viviendas se conviertan en alquiler para la gente que está empadronada en Málaga. A parte de eso, construcción de VPO, sin cifras como hacen otros partidos por un motivo sencillo. Tenemos 25.000 demandantes de VPO. No basta con cubrir eso, tenemos que planear para los que se van a inscribir después.

Sobre la moratoria a los pisos turísticos. Desde el ayuntamiento siempre han requerido un marco regulatorio.

Debemos actuar a la mayor brevedad posible. Si resulta que hacemos la moratoria y a los tres años el Constitucional nos lo echa para atrás como ha pasado con el precio del alquiler en Barcelona, yo me quedo con la conciencia tranquila de que he hecho todo lo que he podido.

Elecciones en Málaga 2023 I ¿Quién va a ganar? ¿A quién vas a votar el 28M en Málaga capital?

¿Quién crees que va a ser alcalde de Málaga?

Usted se mueve con soltura en el mundo "tech" del que Málaga quiere ser referente. ¿Cómo se combate la gentrificación que supone el desembarco de gigantes como Google o de teletrabajadores de todo el mundo?

Elaborando un tejido productivo que reporte más beneficios para el ciudadano medio, saliendo de esta lógica de hostelería barata que genera trabajo precario y mal pagado. Con los alquileres no nos queda otra que regular los precios y en el caso de compra, si estamos teniendo este problema de que vienen muchos extranjeros con un nivel adquisitivo más alto, tan sencillo como establecer una licencia para compradores que vaya atada a una implantación en el territorio, sea hablar el idioma, haber estado un tiempo empadronado en Málaga. Lo que no puede ser es que nos estén comprando la vivienda para que estén vacías seis meses.

Habla también de la creación de una compañía pública eléctrica o un supermercado público. ¿De gestión municipal?

En los detalles concretos, me pillas un poco, pero sí se gestionaría desde el ayuntamiento. La idea es seguir el ejemplo de Cádiz. En cuanto a los supermercados, sería elaborar una red con productores locales que puedan vender sus productos en puntos de la ciudad, quitando de en medio los intermediarios para generar más beneficios a los agricultores.

Propone la municipalización de los servicios deportivos.

Un caso clarísimo que tenemos en el Puerto de la Torre es que se construye en la década pasada un centro deportivo y la pésima gestión que se ha hecho desde la privada ha hecho que ese centro funcione apenas dos años. Y lo que ha pasado con Carranque, que entra la gestión privada y de repente un espacio abierto para correr, que podía ir cualquier persona gratis, le ponen unos tornos. Y podríamos darle un empuje a deportes minoritarios en el el estadio Ciudad de Málaga.

Centros de atención psicológica gratuita y anónima para jóvenes. ¿Cómo se implantaría?

La idea que tenemos es en cada distrito hacer un centro de juventud multidisciplinar en el que queremos dar orientación laboral, oferta de cultura y un servicio gratuito anónimo en el que tú puedas acudir a terapia en un tiempo razonable. E integrar sí o sí trabajadores sociales porque muchas veces los problemas que tenemos de ansiedad o depresión vienen condicionados por las situaciones en los que vivimos.

Se ha comparado con el Paul Atreides de Dune, un personaje que puede ver las diferentes versiones del futuro. ¿Qué futuro ve usted a Málaga?

Veo dos versiones, una en la que Málaga se acaba convirtiendo en una ciudad muerta, con torres vacías, un centro desierto. Y veo también una Málaga adaptada a los nuevos tiempos, que se acerca más a las ciudades de 15 minutos. También una Málaga preparada para el cambio climático, en la que haya sombra y el agua esté integrada en la ciudad.