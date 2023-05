«No se ve policía en un barrio (Miraflores) tan grande y masificado»

¿Cómo ve el estado general de los barrios?

Ando poco por los barrios pero los más cercanos como Nueva Málaga, Victoria Eugenia o La Palma-Palmilla los veo muy dejados. El mío está horroroso, no lo he visto nunca como está ahora, aparte de que está masificado.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en los últimos años?

Ha mejorado en cosas como el Muelle Uno y alguna otra pero no veo que sean mejorías del otro mundo. Tenemos por ejemplo edificios abandonados como el de Correos. ¿Cuántos años llevan sin darle uso?, porque ahí podían hacer muchísimas cosas. Y lo mismo pasa con el antiguo Cuartel de la Trinidad. Si hay mejoras son todas en la parte del Centro de Málaga y eso que estaba más limpio que ahora, porque ahora hay más suciedad. Y luego está el problema de que no se puede andar por él: hay bares por todas partes. Si cierra una tienda, abren un bar.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

No creo que haya tampoco. Aquí pasa todo el mundo y sin la participación de personas falta el empuje para hacer cosas.

¿Cómo se encuentra Miraflores de los Ángeles?

Gracias a mi padre, que tuvo dos trabajos, mi familia vivió bien pero es que lo que estoy viendo ahora no lo he visto jamás y tengo ya para 80 años. A mí me da hasta susto el ir por la calle y ya me pegaron un tirón. Policía no se ve para nada. Voy a comisiones en las que acude un policía local y otro nacional y ellos comentan que están faltos de personal y es verdad, no puedes con tres o cuatro personas arreglarlo todo, pero es que no se ve un coche de policía y estamos hablando de un barrio grande y masificado como este. Y sucio está sucio, sucio. Si al menos regaran una vez al mes pero es que echan tres gotas y se marchan. El otro día vino una señora preguntando por pisos, le dije que había en Miraflores y me contestó que no porque aquí había mucho olor a orines. Con la cantidad de gente que se está metiendo en los pisos, en un barrio tan masificado y la suciedad, esto se está convirtiendo en una segunda Palmilla.

¿Cómo trabaja el distrito?

Voy a las comisiones y creo que el distrito trabaja bien. Han hecho algunas mejoras pero después vas a las comisiones y les dices, por ejemplo, que en la calle Juan Antonio Tercero hay una rampa donde ya se han caído varias personas porque hay dos escalones y hace ya para cuatro años y me dicen siempre que para cuando haya dinero... y así van pasando los años. Por eso la mayoría de los presidentes de asociaciones se han hartado y ya no acuden a las comisiones, ¿para qué si no hacen nada de lo que les pedimos? Y eso que lo que reclamamos es sólo bienestar para el barrio, el que puedas pasear por él y no vayas asustado o que pises una caca de perro -falta también educación-.

¿Qué mejoras destacaría de esta última legislatura?

Han arreglado la calle Ibrahim que tenía todos los ladrillos levantados y cuando se llenaban de agua nos salpicaba a todos. Ha costado bastante que lo arreglen. También en la plaza de los Ángeles han quitado una escalera y puesto una rampa, porque aquí hay muchas personas mayores. También han puesto el nombre del barrio a la entrada en Nuestra Señora de los Clarines. Me ha parecido que está bonito. Y cuatro cosas más.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar a Miraflores de los Ángeles?

Hay un solar en la calle Juan Antonio Tercero para el que la asociación propuso hace años un aparcamiento subterráneo y encima, el ambulatorio y un hogar del jubilado. No nos hicieron caso. El ambulatorio que tenemos, que los conseguimos los vecinos tras cortar el tráfico, tiene el techo de chapa y no está en condiciones como en otros barrios. También echamos en falta más talleres para las personas mayores.

¿Qué le pediría al candidato que ganara las elecciones?

Le pediría que arreglara más Málaga y sobre todo las playas, para que estuvieran más limpias. Aunque digan que tenemos banderas azules están un poco dejadas en algunas partes. Ya no es sólo por el turismo es por nosotros. También le pediría al alcalde que esté más encima de los barrios; ya no es sólo la suciedad, es también la falta de más vigilancia.