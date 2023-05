«En La Palma-Palmilla hemos pasado de la pistola al fusil y de ahí a la ametralladora»

¿Cómo ve el estado general de los barrios?

No salgo mucho. El Centro está muy bien pero dudo mucho que el resto esté mejor, por como dicen otros colectivos.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en los últimos años?

No. Aquí la última legislatura me recuerda a la última de Pedro Aparicio, que fue un desastre. Ya ves si fue que perdió las elecciones. No se ha hecho nada y, de repente, el último año es cuando se están haciendo obras en la vía pública. Eso es estrategia electoral, reducen mucho el presupuesto, devuelven remanentes y en el año de las elecciones es cuando aumentan las obras y levantan toda Málaga. Esto es lo mismo de siempre.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

Considero que se la han cargado. En Málaga no hay participación ciudadana. ¿Cuántas asociaciones quedan ya? Y las pocas que quedan no tienen actividad. Yo estoy en esto desde que entró Paco de la Torre y desde el minuto cero han ido deteriorando y machacando las asociaciones de vecinos, que eran las reivindicativas. El reglamento de Participación Ciudadana lo han ido modificando para darle menos protagonismo a las asociaciones. Cuando llegó el PP había cinco o seis asociaciones de vecinos y ahora sólo queda la mía, que prácticamente está muerta.

¿Cómo se encuentra La Palma-Palmilla?

Se ha hecho algo en los últimos años pero pienso que mal enfocado. Por ejemplo, actuaciones en lugares que estaban bien y sin embargo, en zonas muy deterioradas no intervienen. Es lo que ha pasado con el Bulevar Mari Ángeles Arroyo Castro, que estaba bien y lo arreglaron pero no hacen lo mismo con la calle de al lado que está llena de agujeros. Y por ejemplo, en las 720 viviendas llevan 40 años que no hacen nada, sólo parchean. Arreglan unos metros de calle pero al año siguiente está igual y luego si quitan algo, no lo reponen, como los árboles cuando los retiran y echan cemento en los alcorques. En cuanto al problema que hemos tenido de los disparos creo que se va a volver a repetir. Las partes implicadas son las que se tienen que reunir y llegar a un acuerdo: el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno tienen que organizar algún tipo de reunión entre la Fiscalía, los jueces y la policía para realizar alguna actuación. Después vendrá la cuestión social, que se está trabajando porque el Ayuntamiento tiene contratado un servicio para tramitar el Ingreso Mínimo Vital y además desde este años se está empadronando. Es decir que por lo menos en el tema social se está actuando, pero también este tema es competencia de la Junta, el Ayuntamiento y el Gobierno Central. Sería bueno ver cuáles son las competencias de cada uno y ver además qué se puede hacer en el asunto de las armas. Porque, ¿qué habría pasado si en vez de disparar en La Palmilla hubiera sido contra la comisaría? Porque esta vez se ha disparado de forma indiscriminada contra fachadas de edificios. Pues te garantizo que se volverá a repetir porque existe impunidad con las armas y cada vez las sacan más potentes. El último tiroteo se hizo con ametralladora. Aquí hemos pasado de la pistola al fusil y de ahí a la ametralladora.

¿Cómo trabaja el distrito?

Aquí tenemos un problema y es que a los distritos los han dejado sin dinero desde hace años. Está todo centralizado en las áreas municipales. ¿Qué pasa?, que aquí viene una persona quejándose porque le tienen que podar un árbol y la junta de distrito toma nota y lo tramita de inmediato. El problema no viene de la junta de distrito sino de las áreas. Si un vecino quiere que le poden el árbol porque le entra una rama por la ventana, ¿cómo puede ser que Parques y Jardines tarde dos años? El problema es ese, que los distritos se han quedado simplemente para la recepción de documentos. Una pista deportiva con un agujero -un problema que publicó La Opinión- ¿cuántos meses estuvo la asociación enviado escritos al Ayuntamiento y a Deportes? Hasta que no salió en el periódico no fueron a arreglarlo. Por eso creo que la ‘descentralización’ tampoco existe en el Ayuntamiento, se la han cargado también y el distrito, por mucho que acudas no pueden hacer nada, sólo tramitar la queja.

¿Qué mejoras destacaría de esta última legislatura?

Las que se están haciendo ahora mismo, cerca de las elecciones. Se están creando aparcamientos, ampliando las plazas en la vía pública. Esas son las mejoras.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar a La Palma-Palmilla?

Asfaltado de calles, faltan muchísimas. Pienso que lo que hacen es un lavado de cara, harían falta planes de ordenación urbanística en los barrios. No puedes tener una acera de un estilo y la de enfrente de otra y lo mismo las viviendas. Las 720 viviendas llevan 40 años que no se tocan, a los callejones de La Palmilla les hace falta un arreglo. ¿Por qué el bulevar se arregla y esto no? Eso no lo entiende la gente.

¿Qué le pediría al candidato que ganara las elecciones?

Que se quede en su casa, de verdad. El mejor político es el que no se mete en nada. Muchas veces, a nivel técnico se gestionan mejor las cosas que cuando se mete el político por medio. Mejor que los técnicos municipales se encarguen de los problemas porque donde mete mano el político lo fastidia todo.