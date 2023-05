Un día después del primer debate de estas elecciones municipales, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha acudido a Málaga para arropar a la candidata a la alcaldía, Noelia Losada, a a la que considera como una de las personas que mejor representan los valores de sus siglas, que atraviesan ahora sus horas más bajas.

La que fuera líder nacional de partido ha apelado a ese electorado que forma parte del 45% de abstención en la ciudad para que acudan a las urnas ya que, a su juicio, “lo que le pasa a Málaga nos importa a todos los andaluces y a todos los españoles”, en alusión a sus raíces jerezanas.

“Málaga no compite en su ámbito estrictamente geográfico, compite en el mundo con otras ciudades internacionales”, ha recalcado Arrimadas, en un desayuno informativo en el Hotel Málaga Palacio al que también han asistido el diputado nacional, Guillermo Díaz, el número 2 de la lista en Málaga, Alejandro Carballo, el presidente regional, Andrés Reche y José María García, a nivel provincial.

Con ese poder de influencia que Arrimadas ve en Málaga, la portavoz ha asegurado que “Málaga es demasiado importante para que se gestione desde la inercia y la comodidad”, por lo que es necesario, ha insistido, el proyecto de Ciudadanos, con Losada a la cabeza. “Málaga no puede caer en el inconformismo”.

De otra manera, la portavoz ha advertido del riesgo de “perder posiciones” como le ha ocurrido a Barcelona, donde entiende que se han combinado un “mal gobierno autonómico” con el local. “Las grandes ciudades, si se acomodan, si no entienden que están compitiendo en un entorno extremadamente exigente, pueden perder posiciones, yo eso lo he vivido en Barcelona”.

Por ello, Inés Arrimadas ha invitado a “exigir más” al gobierno de Málaga, al que ha afeado que mantenga “promesas desde hace 20 años” sobre grandes proyectos para la ciudad.

“Esto suena un poco difícil de entender en un entorno municipal en elecciones pero es tremendamente importante tener candidatos que no hacen propuestas vacías”, ha atajado.

El voto útil

En su intervención, Losada ha aprovechado para hacer un balance del debate electoral en el que, asegura, se reafirmó el papel de Ciudadanos como “árbitro”, una zona intermedia entre los que “todo mal”, en relación a PSOE y Con Málaga, y el “triunfalismo” del Partido Popular.

La líder de Ciudadanos en Málaga se ha erigido como el “voto útil” ante un Partido Popular cuya “credibilidad está agotada” y un Francisco de la Torre que “no soporta que le lleven la contraria, que le gusta el ordeno y mando” y al que ha acusado de ejercer un “poder absoluto” que gastó siete millones de euros en el Museo de las Gemas o que permitía puestos hereditarios en el servicio de limpieza municipal.

“Eso no ha vuelto a ocurrir”, ha resaltado. “Con Ciudadanos en los gobiernos no se producen despilfarros del dinero público y no se tienen las tentaciones de PP y PSOE”.

También ha entrado en comparaciones con Barcelona, definiendo a Ada Colau como la “mejor alcaldesa de Málaga” porque están llegando “empresas despavoridas” y “entidades culturales asustadas” desde la capital catalana a la de la Costa del Sol. “Ellos que continúen con ese modelo, desde luego no es el nuestro”.

Losada volvió a repasar todas las propuestas que su partido ha presentado para Málaga, entre ellas, la eliminación de la plusvalía por herencia o una auditoría en la Gerencia de Urbanismo, aclamando que “ninguna ciudad se puede considerar exitosa si se deja a los suyos atrás”.