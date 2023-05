La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha desembarcado hoy en Málaga para apoyar a su candidata, Noelia Losada, que le disputa la alcaldía a Francisco de la Torre, con el que han cogobernado los últimos cuatro años.

Cuestionada sobre si ve en los resultados de las próximas elecciones municipales un reflejo de lo que dirán las urnas en las generales, que se celebrarán también este año, Arrimadas ha defendido que su formación está centrada en el "futuro" de las ciudades a las que se presentan frente a un PP y PSOE más preocupados por la "interpretación nacional".

"Hay un interés muy claro por parte de los partidos del bipartidismo de intentar ver estas elecciones como una especie de trampolín de quién va a llegar primero a Moncloa", ha criticado la exlíder de Ciudadanos. "Tenemos proyecto y candidaturas muy solventes y estamos muy centrados en lo que sabemos que son estas elecciones, que es decidir los futuros gobiernos municipales de los próximos cuatro años".

Por tanto, Arrimadas rechaza que las elecciones municipales, a las que han presentado más de 200 candidaturas, vayan a anticipar los resultados de las elecciones legislativas, donde la sombra de la desaparición es alargada en la formación naranja, especialmente tras la hecatombe del 10N de 2019 en la que se hundieron hasta los 10 escaños -frente a los 57 que obtuvieron el 28A de ese mismo año- y las deserciones en las filas de Ciudadanos.

"El Partido Popular y el PSOE están presentando en muchos municipios candidaturas que no están pensadas para gobernar, sino para ver si desde Madrid pintan de color azul o rojo ese municipio para luego sacar una interpretación nacional. Nosotros no estamos en esa dinámica"

Bildu

En cuanto a las desavenencias entre Arrimadas y la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, a cuenta de apoyar o no la ilegalización de Bildu tras la inclusión en sus listas a 44 condenados de ETA, la portavoz en el Congreso ha aclarado que hay "hablar para hacer una ley que impida" que un partido político pueda presentar a terroristas y asesinos a las elecciones.

"Si con esta ley es imposible evitar que un partido político se presente a las elecciones con siete condenados por asesinato y 44 terroristas, tendremos que hablar para hacer una ley que impida que sea posible presentarse a las elecciones con terroristas que no han condenado la actividad de ETA, que no han colaborado con la justicia para resolver los crímenes y terroristas que todo sabemos que no han contribuido a un proyecto de país", ha defendido Inés Arrimadas.