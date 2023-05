Churriana: «La sensación que hay es que somos los últimos de Málaga»

¿Cómo ve el estado general de los barrios de Málaga?

Creo que todos estamos muy descontentos con los barrios porque todos nos quejamos de lo mismo: mucha falta de limpieza, dejadez, el no apostar por los barrios... En ese sentido, en estos cuatro años no hemos avanzado.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en estos últimos años?

Si entendemos como ciudad el Centro, ha mejorado, aunque personalmente no de la forma que me gustaría: han mejorado el comercio y el turismo porque hemos hecho del Centro un escaparate estupendo. A mí me gustaría un escaparate en el que se conservaran nuestras tiendas, las cosas nuestras, que las hemos perdido porque las tiendas son las mismas que en cualquier centro comercial. Pero la mejora se circunscribe básicamente al Centro porque si por ejemplo te anuncian que en Semana Santa comienza el plan de playas y ves cómo está la playa de Guadalmar o la de la Cizaña, donde han quitado aparcamientos, cuando en temporada de baños hay que prever más, pues...

¿Hay suficiente participación ciudadana?

No, cada vez menos. Yo llevo participando en la junta de distrito desde 1982 o 1983 y he visto cómo se ha ido desarbolando todo. Por eso pienso que las juntas de distrito no tienen sentido, porque se crearon para acercar todo el tema burocrático del Ayuntamiento a los barrios pero los distritos hace años que los hemos perdido. Cada vez tardan más en dar una respuesta, ahí estamos esperando una respuesta de la Gerencia de Urbanismo desde 2020 sobre la protección de los restos del Molino Alto. Además, las comisiones a veces no se pueden celebrar y la gente está ya aburrida y no va. Cada vez que expones algo lo pasan a las áreas. Pues para eso mandamos nosotros las peticiones a las áreas directamente y nos ahorramos esfuerzo y tiempo, que es el mismo para todo el mundo.

¿Cómo se encuentra Churriana?

Las grandes mejoras no terminan de llegar. Por ejemplo, no puede ser que el distrito no tenga un polideportivo medianamente razonable. Ahora la excusa es que no hay ningún promotor privado que quiera hacerlo, cuando antes la excusa era que se trataba de una competencia de la Junta de Andalucía, que ahora es del mismo signo político. Y la mejora en el funcionamiento de los autobuses llevamos años reclamándola y cada vez tardamos más en llegar a Málaga. El cableado aéreo es otra queja constante porque cada vez hay más en Churriana. No se apuesta por quitarlo. Y seguimos sin los carriles bici que se aprobaron hace años, cuando se repartieron entre la Junta y el Ayuntamiento. Si lees los comentarios en las redes sociales la sensación que hay es que somos los últimos, que Churriana es la gran olvidada de Málaga, por eso se tiran años y años para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, la ampliación de Plaza Mayor está muy bien pero nosotros llevamos años y años, con respecto a los viales, encerrados por los dos lados. Y tampoco se puede olvidar la cantera, que debía estar cerrada hace 30 años y nadie se aclara. Así podíamos seguir hablando, por eso la gente está ‘calentita’ cuando habla de Churriana.

¿Cómo trabaja el distrito?

Personalmente, conmigo, bien pero en general se tiene la sensación de que la misma gente de aquí no apuesta por esto, que no pelea lo suficiente para traer cosas y que se solucionen rápido. Aparte, cada vez está todo más centralizado, las cosas tienen que venir aprobadas desde Málaga, cuando queremos ir mucho más rápido. Por eso cada vez estoy más convencida de que la junta de distrito se debería quitar, son gestores para derivar a las áreas, pasan los meses y no ves resultados. No tiene sentido.

¿Qué mejoras destacaría de la última legislatura?

Me lo pones difícil. Con las carreteras seguimos igual, lo mismo que con el Campamento Benítez, pese a haberse inaugurado dos o tres veces; La Cónsula sólo puedes verla si comes allí porque los fines de semana está cerrada, cuando por activa y por pasiva hemos pedido que pueda visitarse los fines de semana y festivos. Y viviendas, pues no se han hecho. No sé cuántos años llevamos sin ellas.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar a Churriana?

Más frecuencia de los autobuses, menos cables aéreos, el polideportivo, viviendas sociales o asequibles para la gente de Churriana, aparcamientos, la apertura de La Cónsula los fines de semana... También estamos muy mal de aparcamientos y las comunicaciones de Churriana, los viales, son fundamentales.

¿Qué le pediría al candidato que ganara las elecciones?

Lo primero, que se sentara y mirara lo que hay y lo que no, porque ya estamos cansados de las promesas de los partidos y cuando llegan dicen que no sabían con lo que se iban a encontrar. Por eso, es imprescindible que realicen un inventario antes de ‘fantasear’.