«Llevamos 23 años reclamando el traslado de las caballerizas»

¿Cómo ve el estado general de los barrios?

Sí que puedo decir que ha habido una mejoría pero los barrios no crecen al ritmo de la sociedad. La parte del Centro no deja de evolucionar pero en los barrios trabajadores la evolución no va al ritmo del crecimiento. Incluso un barrio como el mío todavía sigue demandando cosas .

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en los últimos años?

Ha mejorado, el metro le ha dado un empuje. Sí he visto un avance pero no tan rápido como pensaba. Los barrios siempre crecen a falta de tres meses de las elecciones, una cosa patética que sucede siempre, cuando ese crecimiento debería aplicarse durante toda la legislatura y no en el tramo final. De hecho, ya sólo el que un alcalde visite el barrio lleva implícito mejoras dos semanas antes. Hay que ir con la verdad por delante y no con la mentira.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

No, hoy en día está muerta, la gente joven no quiere implicarse y aparte la veo un poco viciada: a nivel asociativo, dependiendo de si arrimas mucho el hombro a los políticos el equipo de gobierno te atenderá mejor o peor, eso lo he visto y comprobado en los 23 años que llevo en la asociación. Si los criticas mucho, a tu barrio lo tienen siempre ralentizado y si les ríes las gracias, avanzas un poquito más. Personalmente no he querido volcarme con nadie porque una asociación tiene que ser apolítica. Pero es verdad que el desánimo con los políticos hace que muchos vayan abandonando la lucha vecinal.

¿Cómo se encuentra Teatinos?

Ha crecido también pero no sólo por el Ayuntamiento, me imagino que cada constructora en el barrio debía hacer sus jardines. Sin embargo, frente a este crecimiento del barrio, que ha sido bestial, hay servicios como la educación con un lastre importante: empezamos a reclamar un instituto en 2010, se hizo en el 2016 y ya nos hace falta un segundo instituto. Y si mencionamos las caballerizas de la calle Mesonero Romanos, pues hoy por hoy siguen estando en el mismo sitio, así que felicito a los conductores de coches de caballos porque consiguieron su objetivo de no moverlas de una zona residencial. Ningún partido político ha sido capaz de trasladarlas y ahí seguirán otros 30 años, cuando está a sólo 40 metros de una zona residencial. Para mí ha sido una de las mentiras más grandes que ha padecido este barrio por todos los gobiernos durante 23 años, porque ya en 2007 el alcalde nos dijo que lo iba a quitar, que había un proyecto de hasta dos millones euros para una Ciudad del Caballo en el Polígono Guadalhorce y de la noche a la mañana no sabemos dónde está el dinero y ni el proyecto.

¿Cómo trabaja el distrito?

Ha sido el único gestionado por un miembro de Ciudadanos y claro, eso ha supuesto un freno de mano muy potente, sin apoyo del equipo de gobierno. Entonces el distrito, que ha dirigido Noelia Losada, sólo ha conseguido hacer cosas sencillas pero los proyectos importantes se han olvidado. En cuanto al funcionamiento en sí, cada vez venían menos asociaciones porque esto es aburrido, no crecemos por mucho que protestes de forma democrática. Expones los problemas, toman nota y ni caso.