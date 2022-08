«Cambiamos de lugar el Pregón para salvaguardar un espacio tan importante como la playa de Málaga»

Málaga encara la primera Feria de Agosto después de la suspensión obligada por la pandemia de la Covid-19 en los dos años anteriores. En esta entrevista, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, comparte sus expectativas para estos días.

¿Hoy son los fuegos de la primera Feria de Málaga postCovid. ¿Cómo lo va a vivir como concejala de Fiestas?

Iré como la mayoría de la gente a ver el espectáculo con más de 240 drones dándonos imágenes y mensajes de la Feria y después los fuegos artificiales tradicionales que se harán en La Malagueta y en la playa de San Andrés. Hoy [por ayer] ya se está instalando todo lo que es la música que irá tanto con un espectáculo como otro, que espero que sea del agrado de todo el mundo. Y recordar que el Pregón es el sábado a las nueve y media de la noche en la portada de la Aduana, en el Camino de San Rafael. María Peláe dará el pregón y se encenderán las luces del Real.

Desde luego es una Feria con cambios bastante importantes. ¿Por qué se decidió cambiar de ubicación el Pregón?

Se decidió este año por cambiar la situación que teníamos, que era primero el Pregón en la playa, un espacio público donde tenemos el mar, y después se hacía un concierto. Y la verdad es que la situación en la que se quedaba la playa no era la más idónea, con lo cual hemos valorado que la gente pueda ir a la playa al día siguiente sin ningún problema y probar a dar el Pregón en El Real a ver cómo queda.

O sea que es un tema de limpieza, no tanto de ir desplazando todo hacia El Real.

Correcto. Es por intentar salvaguardar un espacio tan importante en la ciudad como es la playa.

Es un cambio que se pone a prueba este año, ¿no?

Correcto.

¿Cuándo supo este año con claridad que se celebraría la Feria de Málaga?

Yo creo que todo el mundo durante la urgencia sanitaria que había ya se decía que una vez que ya estaba casi todo el mundo vacunado, la situación podía pasar por intentar celebrar los distintos eventos de afluencia de gente. A partir de ahí ya nos pusimos a trabajar porque entendíamos que desde Sanidad no había ningún problema.

María Peláe será la pregonera y Rafael Prado el abanderado. Hay mucha esencia malagueña como debe ser. ¿Tuvieron claro estos nombramientos?

La Asociación de Centro Histórico es la que elige quién es el abanderado y eso es una potestad que ellos tienen. Han elegido a Rafael Prado, una persona representativa de la ciudad por su trayectoria. Ha estado en comercio, en hostelería y es una persona clave en la ciudad. Nosotros respetamos la decisión. Y María Peláe es ahora una de las personas que artísticamente está arriba del todo en su carrera profesional, con lo cual entraba dentro de los parámetros para elegir.

Esta Feria se prevé multitudinaria, con los hoteles casi rozando el lleno. ¿Batirá récords?

No sé si será récord o no. Lo que sí te puedo decir es que Málaga está llena de gente y con muchas ganas de Feria. Todas las direcciones van por ahí.

Está haciendo mucho hincapié en la vestimenta. Tanto en que la gente vista con propiedad como que lleve los trajes tradicionales.

Yo creo que estamos en una Feria, que todo el mundo debe ir bien arreglado y aseado. Y lo típico de la Feria es ir vestida de malagueña o de flamenca, lo que más te guste. Y los hombres que vayan con una camisa o una camiseta y que no vayan con el torso descubierto. Es fundamental que ahí colaboremos todos y que seamos capaces de que si una persona entra a un bar o a una caseta de Feria pues que no se les sirva si no va bien vestido. En ese aspecto, que no sean bienvenidos a la ciudad.

¿La Feria sigue siendo el reflejo de la tradición malagueña?

Yo creo que es un referente. Hay mucha gente que se viste de gitana en la Feria y yo dentro de lo que puedo también intento ir vestida la mayoría de los días por la mañana. Además tenemos una programación tradicional con flamenco, copla, coros, verdiales... es un programa preparado para rememorar los bailes típicos de la ciudad.

¿Cómo se va a controlar este año el botellón?

Con el dispositivo de la Policía Local y Nacional se va a intentar controlar lo máximo. De hecho, el botellón está prohibido en esta ciudad, te pueden multar en cualquier momento si estás haciendo botellón en la vía pública. Hay un dispositivo de policía importante todos los días.

¿Qué le dice a la población sobre la alarma que se ha generado con los «pinchazos»?

Lo que tienen que hacer si pasa algo de esto es llamar por teléfono a la policía y al 061, y hacerse las pruebas necesarias. Tenemos en distintas casetas del Real gente preparada para atender a cualquier persona que lo necesite, sea hombre o sea mujer. Y creo que es importante la educación y el respeto, y que todos vamos a la Feria a pasárnoslo bien y no a que nos fastidien la noche o el día.

Sobre los dos conciertos de pago que han generado tanta polémica. ¿Por qué se ha decidido así?

Bueno, porque tenemos más de 100 gratis, no pasa nada, ¿no? De hecho las ventas van estupendamente.

¿Qué espera de esta Feria de vuelta a la normalidad?

Hay mucho trabajo hecho, mucho esfuerzo por parte de todos los colectivos, asociaciones, empresarios... hay mucha ilusión por que la Feria siga siendo la mejor de Europa, con dos recintos feriales estupendos, tanto el Centro como el Cortijo de Torres. Está hecho para que la gente se divierta, que sean responsables y que se respeten, que lo que hay que hacer es pasárselo bien. Creo que es el primer año que veo a la gente con muchas ganas de dar la mejor imagen de la Feria.