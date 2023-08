El espectáculo del toreo a caballo tiene distintas versiones. Diferentes formas de sentir el toreo. Ni más ni menos, igual que en las corridas de a pie. Este domingo, el público se divertía con los equinos que saltaron al ruedo de La Malagueta, y dieron el beneplácito a los diferentes conceptos planteados por los rejoneadores. El destino tenía reservado el triunfo a dos de ellos.

Tras cuidarlo con un único rejón de castigo, Andy Cartagena abría la tarde a lomos de Cartago, un toro perla de largas crines, con el que colocaba las primeras banderillas. Realizando un balanceo a lomos de Baena, su labor ganaba en espectacularidad, recordándonos su mejor versión que no se veía en esta plaza desde 2014. Certero en la colocación de los engaños, la marca de la casa servía de remate con la colocación de tres cortas al violín sobre el pintoresco caballo Pinta, un apalusa con el que también clavaba a dos manos como colofón a la labor realizada a un burel con el hierro de Pallarés que se movió más que todos sus hermanos lidiados el día anterior. El pinchazo que precisó antes de dejar un rejón, y el abrir plaza, motivaron una frialdad en los tendidos que quiso caldear con florituras ajenas al toreo fundamental.

No tuvo el mismo son el segundo de su lote, indiferente a los caballos y ante el que se esforzó una y otra vez por sacar lucimiento. Realmente era difícil, por lo que tocaba tirar de espectáculo con la monta fuera de la cara del toro. Atisbó una revolución con el funambulista Cata, con el que solo colocó una banderilla al violín, antes de arriesgar con Inocente desprendiéndose de la cabezada para clavar a dos manos, y cerrar con Brujita en las cortas. Su determinación, y la efectividad con los aceros, fue premiada jubilosamente con las dos orejas que suponían la apertura por primera vez de la Puerta Grande Manolo Segura en esta Feria 2023.

Méritos propios

Guillermo Hermoso de Mendoza ya camina solo. Ya no tiene que ir de la mano de su padre, y ha hecho méritos propios para ser un reclamo en los carteles. En este festejo aportaba el clasicismo frente a la popularidad de sus compañeros. En su primero, así lo mostró en banderillas con Basajaun, un caballo que soportó con valentía cómo le esperaba el de Benítez Cubero. Colocó banderillas cortas con Esencial, siempre arriba, y aportando con verdad la emoción que le faltaba a su oponente, y exponiendo para clavarlas también a dos manos. Poco le importó al público la colocación, muy baja, del rejón de muerte, y se le pidió mayoritariamente la oreja.

Pero quería más. Él también quería salir a hombros, y además toreando. Aprovechó las arrancadas de un toro de Pallarés con calidad para estar templado y clavar siempre arriba. Con Malbec hubo instantes de auténtica calidad, de gran seriedad, dejándose venir al astado y saliendo de la cara con una pirueta llena de temple. Expuso con las rosas sobre Esencial, pasando con ajuste por los adentros. Faltaba que el rejón de muerte entrara para que el objetivo estuviera cumplido. Así fue, y la petición de las dos orejas concedidas por el palco fue clamorosa.

Ferrer Martín: el desconocido sorprendió

Ferrer Martín no lo tenía fácil en su segunda actuación en La Malagueta. En 2022, siendo un perfecto desconocido para casi todos, sorprendió y se alzó como triunfador del festejo. Sin complejos, recibía al tercero de la tarde con la garrocha sobre Gacela y colocaba dos rejones de castigo antes de cambiar a Cigala tras el cambio de tercio a banderillas. No puso nada de su parte el burel, muy parado y que solo daba un arreón cuando tenía las cabalgaduras encima. Por eso, tuvo que esperarle mucho para clavar al quiebro con Mosca, y las cortas con Atlas. Esa condición del astado resultó insalvable a la hora de entrar a matar, prolongándose en exceso.

Sabedor de que sus compañeros ya habían alcanzado el triunfo, y con el pundonor del veleño, no quería por nada del mundo quedarse atrás. Le quedaba una bala, y tenía que aprovecharla. Este toro sí que le iba a ayudar más, persiguiendo las cabalgaduras y permitiendo alzar vuelo en banderillas con César. No le pudo la presión, y la faena siguió creciendo con Himno con banderillas al quiebro. El cante jondo que salía del tendido fue el complemento que lo ponía todo a su favor para el triunfo. Mató al segundo intento tras clavar las rosas con Van Gogh, y el premio fue de una oreja. No sabemos si le servirá de consuelo, ya que lo tuvo cerca.