Ana Belén Fernández, fotógrafa malagueña, ha presentado su exposición este jueves con el motivo del 24º Festival de Cine de Málaga. La artista de estas obras en Calle Larios, decidió hacer una retrospectiva de sus 15 años de profesión y ha tirado de “discos duros” para realizar la exposición. “Es una recopilación de todos mis años como fotógrafa en el cine español”.

El Festival de Cine de Málaga siempre ha tenido exposiciones todos los años. Esta vez, le ha tocado a Ana Belén ser la protagonista de la exposición de este evento. “Cuando me lo dijeron, pensé: ¡Tengo toda la calle Larios para mi sola!”, cuenta Fernández.

Este es el segundo año que Málaga no vestirá de alfombra roja. Sin embargo, las obras monocromáticas de Ana Belén darán vida a toda una calle que se tiñe de cine español. “A mi el blanco y negro me apasiona. Al hacer una recopilación de todos los años de mi carrera, me encontré con muchas imágenes hechas en diferentes sitios con diferentes iluminaciones”. La fotógrafa asegura que para que hubiera un equilibrio y armonía en las imágenes, la mejor decisión era ponerlas en blanco y negro “y así las unifico todas".

Fernández tuvo que prepararse la exposición en un mes y afirma: “Me he quedado muy contenta con el resultado y sobre todo con el ‘feedback’ de mis compañeros”. La artista confiesa que se fue muy joven de Málaga para ir a su primer ‘photocall’ en Madrid. “Cuando estuve en la Gran Vía, me encontré con 40 hombres y yo era la única mujer, me acojoné”.

Desde el principio, Ana Belén siempre ha estado muy agradecida por la acogida que le dieron todos cuando llegó al sector y señala que esta exposición le ha devuelto lo que sentía al empezar su profesión: “Me han arropado y me han valorado y eso ha sido lo más bonito de este día”.

La artista que empezó vendiendo carretes en sus principios, con lucha y esfuerzo ha colaborado con revistas como Vogue y Vanity Fair. Actualmente, trabaja para Atresmedia, “terminando la segunda temporada de Toy Boy”.

Sin más dilación, la fotógrafa malagueña le pone broche de oro al festival con su hilera de fotografías en la calle céntrica de Málaga.