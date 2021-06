Les aseguro que esta historia tiene un final feliz aunque la cosa no pudo empezar peor. ¿Cómo puede ser que les señoras de publicidad de Movistar que te llaman a horas tan agradables tengan mejor sonido que los covers del último programa de Emilio Aragón? Es imperdonable. Pero me calmo, no adelantemos acontecimientos. Después del mal rato de ayer viendo a mis compis, Los Javis, llorando en 'BSO' escuchando versiones de las canciones de sus vidas y dando la primicia de que su próximo proyecto tiene protagonista heterosexual (¡AHHH!), decidí bajar a Málaga a ronear por este festival del que todo el mundo habla tan bien o también. Disculpen, estoy sufriendo la resaca del plata y plomo de anoche.

Llego a la Costa del Sol sin sol con la incapacidad de poder besar y abrazar a toda esa gente del sector que tanto nos ha separado esta pandemia. Y se suman los interminables problemas con las entradas y el «refresca internet» que nos dicen desde la organización para solucionar las cuitas de un programa recién bautizado. Así que pensé: «Las cosas no pueden ir a peor». Tras combatir con Skynet como si fuera Sarah Connor para sacar una entrada, sufrir una lluvia finita y chingona de buena mañana y comprobar cómo el sector de la industria, ahora llamado «invitados», no podía asistir a las salas por culpa de algún inconsciente que le hizo caso a otro inconsciente que no vio Terminator, por primera vez en veinticuatro años de festival me dispongo a ver la película que inaugura este gran evento, 'El cover', sin mis compañeros de la industria. Esos mismo compañeros y compañeras que son la razón por la que se inventaron los festivales.

Por cierto ¿el cover de un cover, es un cover? ¿No va de eso El cover? De gente que hace covers sin ser convers porque si, según ellos, se canta en otro idioma no no es un cover… Me acabo de dar cuenta de que no he entendido la película, Secun. Qué vergüenza. Y ahora qué le digo cuando me lo encuentre por Malasaña. El cover de Secun fue su productor Kiko, que quizás hubiera sido también un buen cover para Kiko Veneno, en una actuación que hizo dudar a todos los presentes de si las pruebas de PCR de la mañana le habían afectado al oído. Secun de la Rosa tiene que estar tranquilo en casa, está malo y no pudo venir, pero que se calme pues si algo demuestra su ópera prima es que la diferencia entre un buen cantante y un cover es que el primero sabe lo que está haciendo y el segundo lo hace bien. Qué diferente hubiera sido ver 'El cover' después de la gala de anoche. Hasta en eso tuve mala suerte.

¡Que me hubiera gusta haber estado en la ceremonia! Pero no fue así. Entre tanto despiporre, ansiaba buscar algo que hiciera valer la pena haber bajado al Festival y allí la vi. Fue en un ascensor del AC Málaga Palacio, con su ambiente de ascensor y olor a ascensor:delante de mí, la nuca de Kiko Veneno, perfectamente marcada por la mascarilla. La nuca de un hombre antes de una gala de inauguración. El primer famoso, después de mi calvario festivalero. «Estoy en Málaga», grité para mis adentros y no tuve otra cosa que hacer que desearle suerte. ¿Cómo se me ocurrió? Con la que llevaba encima tras esa mañana... Fui un inconsciente.

En definitiva, no me echen la culpa de que las cosas están como están. Cada día empieza de nuevo el Festival. Y lo supe anoche tomando plata y plomo, un cóctel cojonudo en la terraza del AC. Se lo aconsejo a ustedes. Mientras veía el puerto pensé: «Skynet no nos deja ver cine español (puede que sea el principio del fin), llueve en junio (nada raro pero ,¿puede ser un presagio?), me ponen mucho los covers (se tambalean mis cimientos musicales) y acabo de darme cuenta de que le deseé suerte al mismísimo Frankenstein (WTF). Qué grande es el Festival de Málaga. «Me siento tan feliz porque ella se ha enamorado de mi....». ¿Quién cantaba esa canción?