1 Andrea se pone dura

Titular de la entrevista con Andrea Duro en ABC: «Me enteré en un photocall de que mi exnovio se iba a casar». A la actriz le ha encantado: «Creo que eso pasó el día que presentaba una película [ella lo teclea en mayúsculas y añade una cara sonriente]. También le conté a la periodista que esta misma semana estrenaba Xtremo en Netflix, presentaba la película Con Quién Viajas en el Festival de Málaga y que en unos días empiezo a rodar mi siguiente película, Dedos cruzados».

2 Lo mío con los directores con la Covid

Acabo de darme cuenta de que El sustituto, de ÓscarAibar, es la segunda película de un director convaleciente de la Covid-19 que destrozo en esta edición del Festival de Málaga. Pues nada, Óscar, todo mi ánimo para que te recuperes.

3 De vuelta al pueblo

Bien visto en Eldiario.es: «Con Destello bravío a la cabeza, un puñado de películas traen al certamen historias de pequeños pueblos y entornos alejados de las grandes ciudades, en el año en que se premia a Oliver Laxe», el cineasta gallego que vive en una aldea rodeado de cabras.

4 Con K de Ezekiel

Hay una cosa pequeña, un aparentemente nimio detalle, que le molesta al siempre simpático y efusivo director malagueño Ezekiel Montes: que escriban su nombre Ezequiel. Y yo desde luego lo último que querría es enfadar a un tipo que ha hecho una película protagonizada por unos señores bien duros.

5 Prodigioso

Arriesgándome a que me tilden de incoherente, durante la breve investigación a la dominicana Sterlyn Ramírez, protagonista de 15 horas (para que luego digan que no me curro las reseñas), descubro que está casada con un músico muy famoso de merengue, acordeonista, que se hace llamar El Prodigio. Y descubro que varios medios titularon la información sobre el enlace con la frase:«Una boda prodigiosa».

6 Clásicos

En el Photocall del Festival de Málaga le piden a Maxi Iglesias que diga algo a la cámara (ya les vale); el actor responde súper convencido yéndose a la cámara y diciendo: «Algo». Los clásicos nunca pasan de moda.

7 Un saludo, Aitor Merino

Me alegra mucho que le pasen cosas chulas a Aitor Merino, un señor que como director suele embarcarse en proyectos interesantes (trae su documental Fantasía, con su familia como protagonista y que tengo muchas ganas de ver). A Aitor lo conocí en el lejano año 2002, cuando llevaba rastas y venía para presentar, como actor, Canícula. Siempre me gustó mucho su interpretación en Historias del Kronen y en uno de esos momentos en que los actores descansan en soledad entre entrevista y entrevista me acerqué para comentarle eso, simplemente eso, que me moló mucho lo que hizo en aquella película. Me lo agradeció con tanta cercanía y simpatía que, ya ven, casi 20 años después recuerdo ese pequeño momento [Nota: no crean que soy de esos periodistas que se pegan como lapas y se hacen fotos muy sonrientes con actores y directores, como si pertenecieran más a la comunidad del cine que a la periodística. Los hay, créanme]

8 Carmen, Carmen, Carmen

La Academia de Cine Andaluz acaba de crear sus propios galardones y los ha bautizado como los Premios Carmen. La organización ha soltado un rollo sobre la inspiración en el mito femenino que inspiró a, entre muchos otros, Prosper Merimée. Pero yo creo que hay una inspiración oculta:Los Chunguitos. Sí, ellos. Tienen una canción que se titula Carmen. La han escuchado. «Carmen /Carmen /Carmen / voy a tener que emborracharme». Que para eso son unos premios, una gala, la fiesta del cine andaluz.