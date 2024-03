Pildoritas festivaleras (II)

1 Marta Etura y los nombres

Que no se me olvide reseñar las dificultades que tuvo Marta Etura, presentadora de la gala de inauguración del Festival, para pronunciar cualquiera de los nombres que figuraban en el guión: Ana Alvargonzález, Antonia Zegers... La pobre, la verdad, es que no dio ni una. Al dar paso a una de las actuaciones musicales, creyendo que el micro estaba ya en off, dijo «¡Qué desastre!». Todos te oímos, sí. Así que, hija, pues porque no me dedico a hacer críticas de galas de inauguración que si no...

2 «Interpretar una canción conocida más lenta para que parezca más buena»

Y sigo con la gala de inauguración. ¿Soy el único al que la interpretación de Valeria Castro del mítico Por qué te vas de Jeanette le recordó a aquel gag de Juan Carlos Ortega y los Premios Goya sobre una cantante en la gala que canta «canciones muy conocidas por todos pero que las interpreta más lenta para que parezcan más buenas»?

3 Cualquier parecido con la realidad...

yw Habría que preguntarle a Elphomega (Málaga, 1976, a veces le llaman Elpho) qué le parecerá Matusalén, una película sobre un exrapero llamado Elpho-K que ahora es un cuarentón que vive en casa de su abuelo (y la mujer que le cuida) y trabaja como repartidor de pizzas.

4 El cine y sus regalitos

Comparte el periodista Oskar Belategui algunas de las «cositas» que dan a los acreditados en el Festival de Málaga: «Una loca, el dulce típico de la ciudad, con la acreditación». Y también a los espectadores de ‘Iris’, uno de los estrenos internacionales del certamen: un sobrecito de lubricante. Atención, Olga Pereda: «La loca ya me la he comido, lo otro no lo he abierto», dice.

5 Dar la chapa

No es el Festival de Málaga una plataforma que suelan aprovechar los actores y actrices españolas para mostrar sus simpatías y reivindicaciones políticas. Ayer, eso sí, durante el photocall de Por tus muertos, la siempre estupenda Marta Belenguer quiso dar la chapa (perdón) reivindicando la causa de Gaza en la ocupación israelí.

6 Datos insustanciales

A sus 54 años, después de que tantos y tantas se hayan reído de sus dificultades para vocalizar y bla, bla, bla, la cosa es que Jorge Sanz está con tres películas en el Festival de Málaga. Por cierto, que en una de ellas, El hombre bueno, de su inseparable David Trueba, se da una curiosa circunstancia: la protagonizan tres Sanz (Jorge, Vito y Macarena) y no son familia.

7 No hubo día largo y oscuro

Este sábado tenía que haberse estrenado El día es largo y oscuro en ZonaZine, la cinta que fue retirada de la programación por el Festival debido a las acusaciones de violencia machista contra su director, Julio Hernández Cordón. Ayer, la productora del filme, la compañía colombiana Burning, escribió este mensaje: «No cancelaron a un director al impedir el estreno de su película, hoy cancelaron el trabajo y la expresión de las 142 personas que hicieron posible esa película».