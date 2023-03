Leonardo Sciascia: la búsqueda de la verdad

«De una institución que no funciona, de un hospital en el que lo tratan a uno mal o no hay sitio, de un tren que se retrasa, de un avión que no parte, de una fiesta que fracasa, el italiano siempre dice lo mismo: «Cose nostre!». Sin embargo, una cosa al menos hay que funciona: precisamente la que por antonomasia llamamos cosa nostra. Cierto es que no es para enorgullecerse». Esta reflexión, tan triste como divertida, es una de las muchas acertadas puntadas con las que Leonardo Sciascia (1921-1989) teje ‘El caso Moro’ (1978), una de las dos obras del maestro italiano que Tusquets devuelve a las librerías españolas. La otra es ‘El caballero y la muerte (1988), una breve novela detectivesca, un género muy querido para el escritor de Racalmuto. Ambos libros son de un gran valor, pero la reciente y exitosa miniserie de televisión dedicada al secuestro y asesinato de Moro, ‘Exterior noche’, invita a prestar algo más de atención a ese ensayo.

‘El caso Moro’ es un libro raro. Primero, unos breves antecedentes: el 16 de marzo de 1978, en Roma, un grupo armado asaltó el coche en el que Aldo Moro, el líder de la Democracia Cristiana, se dirigía hacia la Cámara de los Diputados. Los asaltantes, supuestos miembros de las Brigadas Rojas, secuestraron a Moro y asesinaron a toda su escolta. Esa mañana se iba a ratificar en la Cámara el nuevo gobierno democristiano con el del Partido Comunista Italiano. Tras dos meses de cautiverio, y con apenas unas extrañas cartas como último testimonio del político que pretendía cambiar Italia, Moro fue asesinado. Pues Leronardo Sciascia decidió de forma inmediata publicar su investigación del asunto, uno de los más oscuros y de mayor calado de la Italia contemporánea, pero la suya fue una investigación literaria –en cambio, como diputado por el Partido Radical, el escritor sí participó en la comisión parlamentaria que investigó el crimen político-. Sciascia se sirve de Jorge Luis Borges, Pier Paolo Passolini y Miguel de Cervantes para examinar los textos de Aldo Moro, así como los comunicados de las Brigadas Rojas y algunos testimonios del caso, y a través de ellos intenta desentrañar los misterios del personaje y de su circunstancia. Si alguien se acerca a este texto esperando encontrar un análisis minucioso del crimen, así como de sus antecedentes históricos y de las claves para descifrarlo, quizá sea mejor que vea la miniserie televisiva de Marco Bellochio. Lo que Sciascia se propuso fue un acercamiento lateral y textual al asunto, quizá porque la inmensidad del cáncer que es todo el caso Moro era demasiado para alguien de buen corazón, pero alguien que al mismo tiempo no podía dejar de reflexionar sobre una serie de hechos que rezumaban cinismo y cuya maldad triunfante iba a alterar por la fuerza otra vez la historia de Italia. Y el experimento fue tan ambicioso como exitoso, al menos desde la perspectiva actual –quizá algunos de sus lectores de entonces esperaban algo distinto del autor de ‘Todo modo’-. Porque ‘El caso Moro’ invita a reflexionar al lector, a ver más allá de lo que se le pueda presentar por hechos. No, este libro no esconde la verdad de lo que sucedió en esos meses, pero sí despeja la maraña de mentiras al analizar los textos surgidos de aquella obra teatral de trágico final más por lo que no dicen que por lo pretendían decir. Como siempre en la política de Italia, nada es lo que parece –esto es aplicable hoy tanto como ayer, y no solo en Italia-. El fascinante juego literario de ‘El caso Moro’ no debe ocultar la delicia que es volver a tener entre las manos ‘El caballero y la muerte’. La feliz recuperación de esta breve novela detectivesca, una desencantada pieza de la parte finalísima de su producción, forma una curiosa dupla con el ensayo sobre Aldo Moro. Este librito sí es una investigación criminal al uso, y aquí también hay un crimen político atribuido a un grupo terrorista, ‘Los Hijos del 89’. Y aunque no se trata de una recreación ficticia del caso Moro, ni mucho menos, los ecos de aquellos sucesos sí se pueden rastrear en estas páginas. Que Sciascia entendía y explicaba mejor la realidad de su país a través del género criminal es uno de los rasgos más apasionantes de su obra. Lejos de acercarse al género por la vía del entretenimiento, el maestro siciliano siempre lo usó de vehículo para reflexiones de trascendencia y profundidad muy notables. Y estos dos libros, cada uno de una manera muy diferente, fueron el resultado de unas inquietudes que no pudo dejar de desarrollar y compartir. Quizá Italia nunca ha tenido buena suerte con sus políticos, pero al menos su literatura la han construido autores tan dignos y respetables como Leonardo Sciascia. El caso Moro El caballero y la muerte Autor: Leonardo Sciascia Editorial: Tusquets Traducción: Juan M. Salmeron /Ricardo Pochtar