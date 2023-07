Aurora Luque, el hilo de lino de la palabra

Tomo para el título de este comentario crítico, parte del epígrafe de la poeta portuguesa Sophia de Mello, que íntegro dice así: «Porque pertenezco a la estirpe de aquellos que recorren el laberinto sin perder nunca el hilo de lino de la palabra». Acertada y oportuna cita cuando tratamos de ahondar conceptualmente en el significado de la poesía -difícil tarea esta-, en su poder de atracción desde el conocimiento y trascendencia de la tradición clásica, del lenguaje en su esencial mediterraneidad, que no es casual, sino causal, de una fuerza expresiva clara y precisa, en la cual la palabra asciende hasta el infinito, para abismarse luego en el más profundo de los silencios. A veces un libro, sobre todo si se trata de una obra reunida nos deja un sabor agridulce, consecuencia de la pluralidad temática y experiencial en el correr del tiempo, pero también nos alienta y conduce por territorios imaginarios, donde la sensibilidad y la mirada de su autor o autora trasciende lo predecible, lo cotidiano para convertirse en un himno poético inconmensurable. Ese territorio, además, está habitado por lo misterioso o desconocido, por cuantos seres conforman su universo poético y que de una manera u otra viven y sienten la luz de la palabra. ‘Las sirenas de abajo. Poesía reunida (1982-2022)’, de la poeta Aurora Luque (Almería, 1962) es un libro de ineludible lectura, y muchas son las razones para ello. Entre ellas, la que aporta en la introducción al poemario en cuestión Josefa Álvarez: «Su poesía ofrece un verso rico en matices que recrea los sentidos, a la par que invita a la intensa vivencia del eros, sin olvidar la reflexión sobre lo inexorable de un destino que puede tan sólo asumirse desde la memoria de lo vivido. Ante tal ineluctabilidad, la voz luqueana insta al goce del instante, particularmente del nocturno, y al vivir en plenitud a través de la belleza, de la amistad y del deseo».

Es evidente, tras leer atentamente la obra reunida de Aurora Luque, que el núcleo inspirador de su poética no es otro que la cultura clásica griega, hasta confluir su discurso poético en una clara vocación de mediterraneidad. En ese discurso sus referentes poéticos dejan una importante huella en su escritura: Hölderlin, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado o Luis Cernuda, sin olvidar los clásicos griegos y romanos, su mitología, amén de otros más contemporáneos que le sirven de apoyo para darnos a conocer una poesía de gran carga conceptual, de un lúcido realismo descriptivo, en el que la experiencia singulariza cada uno de los poemas, con referencia continuada a la mujer a lo largo de la historia. Contiene ‘Las sirenas de abajo’ diez libros (‘Un número finito de veranos’ (2021), ‘Gavieras’ (2020), ‘Personal & Político’ (2015), ‘La siesta de Epicuro’ (2008), ‘Haikus de Narila’ (2005), ‘Camaradas de Ícaro’ (2003), ‘Transitoria’ (1998), ‘Carpe noctem’ (1994), ‘Problemas de doblaje’ (1990) e ‘Hiperiónida’ (1982)), además de cinco poemas no recogidos en libro. El itinerario que se nos propone comienza por el libro más reciente (Premio Nacional de poesía) y concluye con el primero de los publicados. Como colofón, unas notas interpretativas del contenido del libro. En esta obra de Aurora Luque hallaremos cómo se persigue siempre, en cada verso o poema, la celebración de la vida, la revisión y reescritura de muchos de esos poemas, sin olvidar recursos de corte cultista, su humanismo, la metapoesía («Amarás el Poema sobre todas las cosas / amarás tu poema algo más que a ti misma»), los referentes intertextuales (el poema ‘Catulo y yo’, entre otros), la brevedad expresiva del haikus («La soledad / sorprende en salas llenas / de voces solas») y los múltiples registros que hacen de la poesía de Aurora Luque un bello e inmenso jardín donde la palabra es fuente que mana y nunca se agota («Magia no vi otra igual, tan seductora, / como este caminar de las palabras, / portadoras de luz, amigas fieles, / pasajeras y libres. // Viajar así, con ellas.»). Dicho lo cual y dado el extenso contenido de ‘Sirenas de abajo’, objeto de este comentario, difícil se presenta la tarea de optar, como modelos, unos u otros poemas de los libros contenidos en la obra reunida de Aurora Luque. Sin embargo, y atendiendo a un criterio lo más amplio e integrador posible, podrían ser estos versos los más idóneos: «Supe que amaba cuando / me descubrí queriendo cuantiosamente al mundo / con más delicadeza / como ignorando antes totalmente / su densidad de encanto, / la audición de sus dichas, / el júbilo en su abrirse ante mis ojos».

En un diálogo constante con la realidad -también con personajes mitológicos, literarios o históricos-, va creciendo la poesía de Luque, y lo hace con caracteres simbólicos unas veces, otras con un lenguaje sencillo y en todos los casos o itinerario marcado, con una profunda reflexión sobre el presente de un horizonte por descubrir, que la acerca aún más a ese estado poemático de plenitud:-«Quizá la vejez sea esto: no poder añadir más presente a la vida porque todo lo que nos ocurre nos recuerda otra cosa. Aunque también pudiera ser esto otro: dejar que lo acumulado opere en intensidad- dice Chantal.

-Cuando se ama la vida se ama el pasado, porque es el presente tal y como ha sobrevivido en la memoria humana -dice Marguerite» (del poema Maillardiana 2).

Luque nos invita a abismarnos en su universo poético, rico en la forma y el fondo, donde la experiencia vital es el núcleo de ese universo, y su voz, susurro de silencios («Y el silencio que ahueca para sí / la hondura de la noche». Como lo es también, el amor: cuerpo y deseo; cálido refugio donde la palabra se transfigura hasta “afrodisiar”: «Soy la gran nadadora y la ola que aterra, / la eterna buceadora, de parte del discurso / siempre de las sirenas. / Y estoy mucho más / bárbaramente viva / que todos vuestros dioses cebados y oficiales». Como resumen de esta poética luqueana, sean estos versos: «En la cima, la nada. / Pero todo se arriesga por la cima / del amor y del arte».